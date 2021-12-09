喝的行動藝術！7-ELEVEN攜手「慕夏特展」推限量主題杯

7-ELEVEN CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠首度與畫展跨界合作，攜手聯合數位文創主辦、號稱為今年必追展覽的「永恆慕夏」特展，12月15日起獨家推出限量主題杯，將杯身結合全球知名畫家慕夏的鉅作，到7-ELEVEN買一杯茶或珍珠飲品就能品味世界名畫，將慕夏主題杯變身「行動畫廊」；ibon售票系統即日起同步販售「永恆慕夏─線條的魔術」特展門票，抽中藝FUＮ券的幸運兒可線上折抵使用。為歡慶「國際好茶日」，7-ELEVEN將於12月15日至12月28日推出CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠全品項第2杯半價。

過去10多年來，7-ELEVEN CITY CAFE品牌曾與電影、藝文、美術館等合作，依節慶推出不同設計杯款，近年更業界首創開放民眾設計徵稿，讓杯身、杯套變化各式樣貌；2019年起，CITY TEA現萃茶則與不同的肖像合作推出聯名主題杯款。慕夏曾說「希望成為為一般大眾而創作的畫家」，此次CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠首度推出名畫主題杯，讓消費者日常就能欣賞世界級畫作。

曾被紐約時報譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」的慕夏，為20世紀新藝術代表人物之一，擅長以女性的優美姿態，結合花卉植物的繾綣曲線風靡世界，本次合作運用8幅知名畫作印製於杯身上，CITY TEA現萃茶的4幅畫作《茶花女》、《摩納哥 蒙地卡羅》、《綺想》、《藝術》系列〈舞蹈〉，為慕夏畫作中大量運用自然花卉植物為素材的作品，畫中女性唯美脫俗，讓整體杯身充滿浪漫氛圍；CITY PEARL珍珠則與慕夏的《寶石》主題結合，以不同形象女性來比喻不同寶石特色，宛如珠圓玉潤的珍珠系列飲品－濃蜜黑糖玉的黑糖珍珠、清甜蔗香大白玉珍珠，象徵珍珠系列就像是極品寶石，高品質的製程、充滿多層次香醇口感。

「永恆慕夏─線條的魔術」特展由慕夏基金會策畫、聯合數位文創主辦，引進200多件展件及多幅慕夏真跡原作展出，12月18日起至2022年4月5日於中正紀念堂展出，展期間持CITY TEA現萃茶或CITY PEARL珍珠飲品與「永恆慕夏」特展合作任一主題杯身或杯套，至特展現場購票即可現抵50元（門票原價350元，每個杯身和杯套限兌換一次）；慕夏特展活動期間，現場購票觀展即贈送限量的CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、CITY PRIMA精品咖啡指定品項買一送一兌換優惠劵，數量有限，送完為止。以上活動，如因疫情影響或其他不可抗力因素影響而有異動，請依展覽官方粉絲團公告為主。