儀式感成就耶誕佳節！卡地亞紅盒限定店體驗送禮的藝術

無論是年終犒賞慰勞自己的紀念，或是為所愛的人選購耶誕贈禮，皆能從準備禮物的過程中，重新體認贈禮的藝術（Art of Gifting）是佳節氛圍中令人難忘且不可或缺的環節。

在這送禮表達心意的時刻，卡地亞（CARTIER）卡地亞一系列充滿佳節氛圍的全新擺件與男女配件，不僅是寵愛自己的精選禮物，更是為家居、為生活營造歡樂甜蜜氣氛的願望清單。全系列作品在以送禮為主題的The Cartier Box期間限定概念店（遠百信義 A13 一樓）都可鑑賞，並自12月18日起，提供「LOVE IS ALL」 即時演唱音樂包廂體驗，可與親友及卡地亞品牌好友們一同歡唱充滿愛和趣味的佳節歌曲。

擺件新作圍繞卡地亞主要經典設計元素— Panthè re de Cartier美洲豹 – 製作而成，忠實呈現路易卡地亞（Louis Cartier）於1917年餽贈傳奇設計師貞杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上之美洲豹設計，這個融合卡地亞傳奇故事的經典圖像，貫穿本系列的時尚擺件，成就精緻的室內裝飾。溫暖舒適的Panthère de Cartier美洲豹系列抱枕與毛毯以美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛織成，是冬日居家必備。Diabolo de Cartier優雅的美洲豹存錢筒以白瓷打造，是更華麗更強勢的一種招財貓。一套三件的Diabolo de Cartier聖誕裝飾球，精緻的玻璃和陶瓷，以經典美洲豹為聖誕樹妝點高雅氣息。