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儀式感成就耶誕佳節！卡地亞紅盒限定店體驗送禮的藝術

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞在佳節前夕吹多樣深具季節感的禮物。圖／卡地亞提供
卡地亞在佳節前夕吹多樣深具季節感的禮物。圖／卡地亞提供

無論是年終犒賞慰勞自己的紀念，或是為所愛的人選購耶誕贈禮，皆能從準備禮物的過程中，重新體認贈禮的藝術（Art of Gifting）是佳節氛圍中令人難忘且不可或缺的環節。

在這送禮表達心意的時刻，卡地亞（CARTIER）卡地亞一系列充滿佳節氛圍的全新擺件與男女配件，不僅是寵愛自己的精選禮物，更是為家居、為生活營造歡樂甜蜜氣氛的願望清單。全系列作品在以送禮為主題的The Cartier Box期間限定概念店（遠百信義 A13 一樓）都可鑑賞，並自12月18日起，提供「LOVE IS ALL」 即時演唱音樂包廂體驗，可與親友及卡地亞品牌好友們一同歡唱充滿愛和趣味的佳節歌曲。

擺件新作圍繞卡地亞主要經典設計元素— Panthè re de Cartier美洲豹 – 製作而成，忠實呈現路易卡地亞（Louis Cartier）於1917年餽贈傳奇設計師貞杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上之美洲豹設計，這個融合卡地亞傳奇故事的經典圖像，貫穿本系列的時尚擺件，成就精緻的室內裝飾。溫暖舒適的Panthère de Cartier美洲豹系列抱枕與毛毯以美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛織成，是冬日居家必備。Diabolo de Cartier優雅的美洲豹存錢筒以白瓷打造，是更華麗更強勢的一種招財貓。一套三件的Diabolo de Cartier聖誕裝飾球，精緻的玻璃和陶瓷，以經典美洲豹為聖誕樹妝點高雅氣息。

除了居家擺件，卡地亞也針對送禮對象推薦充滿個性的風格選品，例如最新推出的玫瑰金鑲鑽Ballon Bleu腕表，金色表盤更顯奢華，洋溢季節溫暖歡樂的氣息。而全新深藍色表面的40毫米Ballon Bleu腕表，優雅色調更襯托男仕穿搭，搭配低調奢華的白 K 金珠寶作品，增添紳士品味。

Panthè re de Cartier美洲豹系列美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛毛毯，另備有紅色和藍色款，約42,400元。圖／卡地亞提供
Panthè re de Cartier美洲豹系列美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛毛毯，另備有紅色和藍色款，約42,400元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier精緻白瓷美洲豹存錢筒，47,700元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier精緻白瓷美洲豹存錢筒，47,700元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier Edition Noire淡香水（100ml）綠意柑橘香調、雪松木，3,100元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier Edition Noire淡香水（100ml）綠意柑橘香調、雪松木，3,100元。圖／卡地亞提供
Panthè re de Cartier美洲豹系列美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛抱枕，另備有紅色和藍色款，約16,600元。圖／卡地亞提供
Panthè re de Cartier美洲豹系列美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛抱枕，另備有紅色和藍色款，約16,600元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier皮夾，光滑及粒面拼接、藍色與青金石色小牛皮，約17,800元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier皮夾，光滑及粒面拼接、藍色與青金石色小牛皮，約17,800元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu 40毫米精鋼自動腕表配深藍色表盤，19萬5,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu 40毫米精鋼自動腕表配深藍色表盤，19萬5,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu 33毫米18K玫瑰金鑲鑽自動腕表，59萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu 33毫米18K玫瑰金鑲鑽自動腕表，59萬元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier聖誕裝飾，一套三件玻璃和陶瓷聖誕裝飾球，約36,500元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier聖誕裝飾，一套三件玻璃和陶瓷聖誕裝飾球，約36,500元。圖／卡地亞提供
Panthere C de Cartier迷你款手提包，約85,500元。圖／卡地亞提供
Panthere C de Cartier迷你款手提包，約85,500元。圖／卡地亞提供

美洲豹 腕表

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