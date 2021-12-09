快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星星在手、閃耀我有 OMEGA推全新36毫米星座女表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
深藍色的面盤上，鑲嵌在時標與表圈上的鑽石，讓OMEGA星座女表自帶閃耀氣場。圖 / OMEGA提供
深藍色的面盤上，鑲嵌在時標與表圈上的鑽石，讓OMEGA星座女表自帶閃耀氣場。圖 / OMEGA提供

有星星的夜空總是特別耀眼，但其實星星也可以常在左右、無分晝夜。歐米茄（OMEGA）推出新款36毫米星座（Constellation）系列星座腕表，將鑽石化為酒紅、蔚藍、巧克力棕三色時間面盤上的星輝，恆常閃耀。

太陽紋磨砂錶盤上的12個數字時標，這回換上了11顆鑽石為標記、除了六點鐘保留給了日期視窗，表圈上也綿密鑲嵌以38顆總重約0.92克拉的圓鑽，透過鑽石的內外輝映，打造閃耀氣場。同時歐米茄商標、星星標誌以及刻度再依款式不同，採用了18K白金、18K黃金或18K Sedna™金材質，而36毫米的尺寸，在女士手上展現了份量與存在感卻又配戴舒適。

除了閃耀於外，腕表使用的8800同軸擒縱大師天文台機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，可在透明的後底蓋欣賞。精鋼款採用酒紅色面盤、藍色面盤則是以精鋼與18K黃金打造表殼，最後18K Sedna™金款則採用棕色PVD處理面盤與同色表帶，價格則自36萬1,000元至44萬6,000元不等。

表殼側邊有著星座系列經典的「扣爪」設計、醒目而具辨識度。
表殼側邊有著星座系列經典的「扣爪」設計、醒目而具辨識度。
全新36毫米的尺寸，配戴在女士手腕上穠纖合度。圖 / OMEGA提供
全新36毫米的尺寸，配戴在女士手腕上穠纖合度。圖 / OMEGA提供
全新OMEGA星座女表，共有精鋼、精鋼與18K黃金、精鋼與18K Sedna金三種材質可供選擇。圖 / OMEGA提供
全新OMEGA星座女表，共有精鋼、精鋼與18K黃金、精鋼與18K Sedna金三種材質可供選擇。圖 / OMEGA提供
表款使用的8800同軸擒縱大師天文台機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證。圖 / OMEGA提供
表款使用的8800同軸擒縱大師天文台機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證。圖 / OMEGA提供

鑽石 星座 腕表

延伸閱讀

印度農民挖到13克拉鑽石 一夕成為百萬富翁

跟陌生人輸贏！《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》玩家用統一密碼發起大型線上隨機對戰

蕭邦璀璨鑽石迎耶誕 滑動每一個快樂的冬日時刻

余文樂4300萬極罕見古董腕錶流標 憂在圈子名聲受損

相關新聞

乾癢敏→神仙肌！4大堪稱「醫美級」修護乳液 小資女豪氣狂買也不怕

擁有滋潤彈亮的肌膚，就能擁抱「美麗密碼」！想養出水嫩神仙肌有訣竅！身為精打細算的小資女孩，購買昂貴的保養品不但讓荷包淌血...

根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®，由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。全新Illa...

專為男性設計！KatunCare打造秋冬最潮4大系列口罩新品

「口罩生活」已成常態，防疫更是不能鬆懈，近來各種時尚花色與聯名款的口罩愈來愈多，但是專為男性設計的款式似乎不多。由皇泰醫...

吉比鮮釀聖誕新年大餐打9折 舒肥碳烤戰斧豬排新登場

年底將近，各家餐廳祭出各種節慶餐點，滿足家庭聚餐或三五好友歡聚需求。吉比鮮釀餐廳依照不同的人數需求，於110年12月10...

有「青」才大聲！BOMBERG炸彈表 刺青骷髏有夠「派」

安靜的人不一定沒意見，反之貌似叛逆的外在，也可以擁有一顆純潔的心。瑞士鐘表品牌BOMBERG推出新款Bolt-68 Ne...

熱賣包款換上噴泉綠、銀色外衣 BV的節慶氣息好清新！

耶誕節應景的時尚單品輪番上市，日前才經歷更換創意總監風波的人氣品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），也在此時為幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。