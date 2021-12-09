星星在手、閃耀我有 OMEGA推全新36毫米星座女表

有星星的夜空總是特別耀眼，但其實星星也可以常在左右、無分晝夜。歐米茄（OMEGA）推出新款36毫米星座（Constellation）系列星座腕表，將鑽石化為酒紅、蔚藍、巧克力棕三色時間面盤上的星輝，恆常閃耀。

太陽紋磨砂錶盤上的12個數字時標，這回換上了11顆鑽石為標記、除了六點鐘保留給了日期視窗，表圈上也綿密鑲嵌以38顆總重約0.92克拉的圓鑽，透過鑽石的內外輝映，打造閃耀氣場。同時歐米茄商標、星星標誌以及刻度再依款式不同，採用了18K白金、18K黃金或18K Sedna™金材質，而36毫米的尺寸，在女士手上展現了份量與存在感卻又配戴舒適。