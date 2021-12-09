台澳雙主廚坐鎮 跨界日料「blu koi」進駐東區

由台澳籍雙主廚共同坐鎮，提供跨界日式料理的「blu koi」餐廳，已於12月8日正式於台北東區商圈開幕。店內藉由台籍、澳籍主廚不同的想法、料理背景與技法，激發出一系列創新兼具傳統的餐點，並且提供Kaiseki、Omakase、Shukaku等三種不同的套餐選擇，為饕客們帶來不同的新選擇。

「blu koi」中的「blu」取自英文的「藍色」，「koi」則為日文的「錦鯉」。全店以木質、石材質感，搭配上光影變化點綴，營造出簡約的摩登氛圍，並從日本訂製傳統的「冰室」（Himuro）來台，藉此保存、熟成新鮮魚貨。全店共計規劃18席座位，並有一間獨立包廂。如同英日相搭的命名方式，主廚之一的Patrick Dang，過去擁有澳洲帽級餐廳的背景，具有紮實的法式料理經驗，擅長傳達出時令食材的風土個性。另名台籍主廚Terry Lee，出身自日本五星級酒店，並有多間日本料理餐廳經驗，著重於恰到好處的工序，呈現出食材本身的原味。

目前店內提供有三種套餐方案，均會依照食材狀態進行菜色調整變化，且循著傳統懷石料理的概念作為設計脈絡，達到起承轉合的效果。可以體驗完整菜色的「Kaiseki套餐」，採15道式，其中「鵝肝金沙」，將鵝肝包裹在巧克力糖衣中，內餡核心則是使用台灣本土的神之梅梅酒凍，藉由滑潤的甜鹹酸感交錯，為開場就創造味覺驚喜。

「津和井雪蟹」則選用產自北海道、僅能在每年11月至隔年1月開放捕撈的抱卵母松葉蟹為主角，經過手工拆蟹後，將全身蟹肉、蟹膏與大量的蟹卵填於蟹蓋中，不僅能直接品嚐原始鮮味，也可淋上主廚特製的酸味醬汁增添爽快明亮感。同樣具有濃厚季節感的「野味森林」，主廚以南瓜為底，灑上由甜菜根、開心果與牛肝菌調配的土壤，再將板栗、舞菇、南瓜等秋令食材，變身為樹枝、落葉等森林景色，不僅具有視覺樂趣，同時還有著溫潤、鮮甜的自然風味。

北海道的安康魚此時肉潤肝肥，正是品嚐的絕佳時機。「天婦羅安康魚」跳脫傳統的方式，將安康魚肝包於魚肉內，外層再卷上小松葉裹粉酥炸。上桌時，底部搭上由魚骨、香菇與時蔬熬煮的湯汁，並淋上由椰子乳與青柚打製的泡泡慕斯，夢幻之餘，也能品嚐到安康魚當季的鮮嫩。個性十足的屏東乳鴿，主廚採兩種方式調理。先將28天大的乳鴿風乾7～10天，延伸出肉質風味後，取其胸肉，搭配上柚子、葡萄柚與櫻桃、甜菜根、番石榴等紅色系蔬果，在酸感之間，突顯鴿肉獨有的野性情調。至於腿肉部份，則是做成餡料後，包入手工水餃皮，再由蕪菁、黑松露醬汁勾出味覺輪廓。

Patrick Dang指出，在懷石料理中，接近尾聲時會規劃飯食料理。因此「No.9御飯」選擇了澳洲和牛短肋、牛尾兩個部位，分別以塊狀牛排、肉絲肉醬兩種方式呈現，同時搭配上以龍蒿、柳橙調味的台梗9號米燉飯，帶來尾聲的滿足感。除此之外，套餐中還規劃槍烏賊清湯、白貝玉米蒸等菜餚，並選擇鹿兒島間八、富山冰見鰤魚、北海道雲丹海膽等食材，製作成刺身或握壽司穿插上桌。

另外blu koi在Kaiseki套餐中，安排了三款甜點。「黃金蛋」使用白巧克力與可可奶油作為蛋殼，周圍還有可供食用的鳥巢、泥土等元素，待敲開後，還會流出滑順擬真的蛋白與蛋黃，分別是優格加柚子、柿子醬，酸甜清爽還帶點互動樂趣。「70%瓜那加巧克力」則是讓巧克力搭配上黑芝麻醬、柚子醬、香蕉冰淇淋等不同佐料，呈現出苦甜之間的成熟變化。最後以甜鹹風味的「味噌糖果子」，搭配上20年的月光白白茶作結。

blu koi目前僅於晚餐時段營業，Kaiseki套餐採15道式，每人5,500元；Omakase套餐採9道式，每人3,800元；Shukaku則是9道式的蔬食料理，每人3,500元。除了精選紅白烈酒、清酒之外，店內也會導入許多坊間少見的茗茶，藉此創造更接地氣的體驗。

【blu koi】