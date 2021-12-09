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《魷魚遊戲》打畫片、戳椪糖 新北這兩地讓你玩個夠

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
五股守讓堂與中華民國遊戲協會合作，推出「移民遊戲×遊戲移民」亞洲傳統遊戲互動體驗活動，其中便有韓國的打畫片。
五股守讓堂與中華民國遊戲協會合作，推出「移民遊戲×遊戲移民」亞洲傳統遊戲互動體驗活動，其中便有韓國的打畫片。

韓國影集《魷魚遊戲》爆紅，也帶動童玩遊戲再次被看見，其中打畫片、戳椪糖的情節更是引發跟風。而五股守讓堂與中華民國遊戲協會合作，推出「移民遊戲×遊戲移民」亞洲傳統遊戲互動體驗活動，其中便有韓國的打畫片，此外，永和分館11日也推出，借書還可以體驗打畫片與戳椪糖遊戲。

今年因疫情影響，許多新住民無法回鄉，為讓身處異鄉的新住民能感受溫暖，新北市五股守讓堂推出「移民遊戲×遊戲移民」互動體驗活動，包括韓國的打畫片、馬來西亞最具代表性的益智童玩播棋、泰國的藤球、越南的竹蜻蜓與毽子、日本的花札、以及印度的蛇梯棋等，並且將帶大小朋友製作專屬的特色童玩，同時認識各國傳統玩具的背景故事，讓民眾不用出國也能體驗亞洲各國的當地遊戲，玩遊世界。

新北市立圖書館表示，遊戲無國界，除了透過童玩拉近不同文化的距離，為了鼓勵新住民閱讀，中和分館也特別至移民署新北市服務站提供行動書房的快閃服務，行動書房特別準備了英文、日文、越南、緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、阿拉伯、汶萊、非洲等多國語言書籍，提供新住民免費的辦證、借閱、以及視聽服務，讓新住民可以透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。

五股守讓堂「移民遊戲×遊戲移民」活動，即日起免費開放報名。另外，永和分館12月11日也推出韓國華僑說韓國文化繪本故事活動，借書還可以體驗「打畫片」與「戳椪糖」遊戲。

移民署

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