美味來自真心 法餐南霸天簡天才的37年味覺旅途

來自高雄、經營頂級餐飲市場有成的法料主廚簡天才，向來有「法餐南霸天」封號，也是海內外饕客所熟悉的「Thomas Chien」。這次簡天才首度推出個人著作《Thomas Chien——味覺的旅途》，不但紀錄他投入料理圈37年的心路歷程，也毫無保留地公開THOMAS CHIEN Restaurant歷年招牌菜的食材、配方與烹調方式，同時寫下料理背後的故事。

「出書除了紀錄之外，最主要的目的，是希望讓更多的主廚一起來使用友善土地的好食材。」簡天才指出：「食材沒有好壞，透過廚師的技法，呈現食材的特色，將各種風味組合之後達到平衡，就是好的料理。」

創立於2012年的THOMAS CHIEN Restaurant，不但獲得法國外交部認證「台灣最道地法菜餐廳」，也是台北市以外，唯一連續4年入選「頂級餐廳」殊榮的法式餐廳，其事業群更於2021年獲得綠色餐飲指南（Green Dining Guide）年度大獎。

簡天才擅長用法料技法，重新詮釋你我熟悉的庶民味道；他的美味秘訣，更來自他真心、友善與共好的初衷。這次為了新書發表會，簡天才特別從高雄北上，連食材都從高雄帶上來，呈現書中多道最具代表性的料理。

為了實踐食物里程、對環境友善，他非常支持台灣小農；一道「大地時蔬」，用了20多種在地小農栽種的當季蔬果；看上台灣火燒蝦超濃郁的蝦味與脆甜的受感，簡天才擷取法國料理「龍蝦湯」的熬煮方式，做成「火燒蝦濃湯」。

靈感來自「洋蔥青椒炒牛肉」的主菜「芸彰牧場菲力牛肉、焦糖洋蔥汁」，用的是台灣芸彰牧場的牛肉。一道「蕃茄切盤薑汁醬油糖慕斯」，源自簡天才從小吃到大的南部人古早味——「蕃茄切盤薑汁醬油」。甜點「水果法式吐司玉荷包冰淇淋」裡的玉荷包冰淇淋跟玉荷包吐司，更是簡天才為了支持在地農業所開發的產品。

為了切磋廚藝，讓員工快速成長，簡天才自創業以來，更是年年邀請到世界頂尖名廚，到高雄客座。2013年是法國巴黎米其林三星「蔬食之神」Alain Passard，2014年請到法國巴黎米其林三星「瘋狂大師」Pierre Gagnaire，2015年是西班牙米其林二星主廚「前衛大師」Andoni Luis Aduriz，2016年是法國巴黎米其林三星主廚「宮廷主廚」Eric Fréchon，2017年是法國米其林三星主廚「傳奇廚神」Sébastien Bras，2018年是法國唯一米其林三星女主廚Anne-Sophie Pic，2019年是法國米其林三星主廚Gérald Passedat，直到2020年才因疫情不得不暫時中止。