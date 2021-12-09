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穿一件比穿很多更有效！PP石墨烯塑崩衣保暖又能享「瘦」

聯合新聞網 / 曾智緯
PP石墨烯塑崩衣是懶人運動救星。記者沈昱嘉／攝影
PP石墨烯塑崩衣是懶人運動救星。記者沈昱嘉／攝影

邁入冬天，面對冷颼颼的寒風，更難讓人踏出家門，維持運動習慣。加上年末耶誕節、跨年等節日相繼到來，總免不了聚餐與應酬的機會，因此身材變形，體重大增的可能性變高，為了避免年後又要陷入減重地獄，這個冬季必備「PP石墨烯塑崩衣」。

如同業者熱銷超過8萬條的PP塑崩褲一樣，PP石墨烯塑崩衣也是採用獲得諾貝爾獎肯定的航太科技材質「石墨烯」混入紗線中織造而成。因此具備了能吸收體溫後循環加熱的功能，因此在寒流來襲時，更有發熱衣的效果，只要搭配一件外套即可外出，不需要再穿得像米其林寶寶一樣。在別人呈現臃腫穿搭時，依舊能維持時髦造型，展現俐落感。

PP石墨烯塑崩衣不僅能循環加熱，品牌更大手筆引進千萬元等級的編織製造機，透過6D立體織法，以一針一線，針對需要加強雕塑的部位，像是困擾許多人的「腰間肉」、「蝴蝶秀」施以強化加壓，因此穿上之後，就能展現完美S曲線。而且仍舊維持超高彈性的可能，從XS號到3XL號的身材都穿得下，長時間穿著也不易變形，延展性十足，透氣性佳。像是人氣網紅趙心姸、棉花糖女孩部落客Gaga穿都沒問題，凸顯了產品的優異性，也呈現了不同身材曲線美感。

也因為有循環加熱，搭配能抹平贅肉的6D立體織法，讓即使只是穿著PP石墨烯塑崩衣，也能有著類似運動般的效果。所以在冬季來時，即使無法出門活動，也能有著加速身體循環，達到代謝，並擁有健康，絕對是懶人救星。值得一提的是，PP石墨烯塑崩衣還有著美背塑型剪裁，穿上就能有感拉提，而且包覆性十足，讓人看起來前凸後翹。而且，針對愛美的人品牌還提供經典圓領款、心機抓皺款和特殊立體設計。不論是居家休閒或是搭配西裝外套，開襟衫等，都百搭，一件抵多件，功能與搭配性都是高CP值。

購買請點擊>>>PP石墨烯塑崩衣

穿上就能有感拉提，而且包覆性十足，讓人看起來前凸後翹。記者沈昱嘉／攝影
穿上就能有感拉提，而且包覆性十足，讓人看起來前凸後翹。記者沈昱嘉／攝影

從XS號到3XL號的身材都穿得下。記者沈昱嘉／攝影
從XS號到3XL號的身材都穿得下。記者沈昱嘉／攝影

透過6D立體織法，以一針一線，針對需要加強雕塑的部位加壓。記者沈昱嘉／攝影
透過6D立體織法，以一針一線，針對需要加強雕塑的部位加壓。記者沈昱嘉／攝影

品牌 諾貝爾獎 網紅 寒流

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