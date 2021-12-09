台鐵X東武鐵道聯名便當明起限量開賣 外盒竟是蒸汽火車

想去日本了嗎？跟台鐵便當來個偽出國玩味體驗！台鐵局今天宣布，與東武鐵道台北分公司為慶祝自2015年12月18日締結至今屆滿六周年，由台中餐廳首度推出期間限定台日聯名「玩味便當」，外盒選用超人氣的「蒸汽火車SL大樹」盒子，盛裝貼近台灣這片土地的風土滋味，以鰻魚作為主菜。明天起開賣，期間總共限量400份，每份349元。

台鐵說，台灣屬於海島型國家，「玩味便當」嚴選台灣養殖的輸日等級鰻魚作為主菜，佐以充滿濃濃海味的干貝和櫻花蝦作為配菜，由台中餐廳主廚高超的烹飪手藝詮釋台灣古早味油飯，讓整個便當充滿日本玩味又體現傳統經典台式美味。

台鐵說，「玩味便當」還特地選用台灣最具代表性，又與台中餐廳有合作的台中百年餅舖甜點－珍珠奶茶酥和鳳梨酥，讓民眾感受兼具視覺與味覺的美食饗宴。

台鐵說，「玩味便當」訂於12月10日至12月19日在台鐵台中火車站及高鐵台中站的台鐵便當店販售，首日自上午10時30分起開賣，期間限定400份，每份售價349元。凡購買聯名便當即贈送限量©TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。