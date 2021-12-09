乾癢敏→神仙肌！4大堪稱「醫美級」修護乳液 小資女豪氣狂買也不怕

擁有滋潤彈亮的肌膚，就能擁抱「美麗密碼」！想養出水嫩神仙肌有訣竅！身為精打細算的小資女孩，購買昂貴的保養品不但讓荷包淌血，又不知道適不適合自身膚質，No way！絕對要把每一分精力花在刀口上～跟著網友一起畫對重點，告別乾癢「危肌」。

各位姊妹們一定要知道，維他命原B5成分擁有讓防止肌膚流失水分的角質化效果，擦上即讓你的皮膚擺脫粗糙乾燥的「阿姨手」、「阿嬤腿」，也同時擁有部分的止癢效果喔！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為大家盤點出「不到1000元就能擁有100ml以上容量、主打修復功效身體乳的知名品牌」，他們都含有維他命原B5，堪稱醫美級成分，能有效修復肌膚，再也不用花大錢學神農嚐百草啦！姊妹們，還不快手刀搶起來～

image source:《DailyView網路溫度計》

#妮維雅NIVEA極潤修護潤膚乳液

冬天或換季經常引起皮膚粗糙緊繃和乾癢？敏乾性肌膚找不到適合的身體乳？不擔心！身為皮膚敏感又易乾癢的朋朋們，你們的小蜜糖「妮維雅」推出這款「極潤修護潤膚乳液」啦！

擁有德國肌膚防禦科技可以替肌膚同時做到內外修護與保護，主打同時能保濕又能吸收快的身體乳，擦完之後不會讓皮膚黏膩，含有維他命原B5長效保濕配方，簡單一擦就能享有多種好處：抗氧、舒緩、深層呵護...等，堪稱超讚仙女肌養成法寶！

妮維雅極潤修護潤膚乳液的長效保濕功能，無論你是極乾或是起白屑的膚質，通通把煩惱拋出九霄雲外，擦就對了！價格只要200元內，非常親民好入手，天天擦也不心痛，看準它長效保濕、吸收快的優點，只要你勤快，修護來得快！

「有用過妮維雅覺得CP值很高」

「推這罐 擦完隔天皮膚超水嫩」

「有加B5好吸引人 真的算蠻便宜的」

source:Watsons

#理膚寶水 全面修復霜

在網路上擁有許多好評的理膚寶水全面修復霜，含有B5成份，迅速推開後不粘膩，即可改善皮膚的乾裂及暗沈，改善局部暗沈。你的皮膚也是容易敏感或不適嗎？

理膚寶水全面修護霜的溫和成份也主打著嬰兒可使用，所以也常成為大家的居家常備乳液，雖然泛紅、乾癢、醫美後等等任何的皮膚不適問題都能找理膚寶水全面修復霜搞定，但也因為價格偏高一點，拿來當身體乳實在會讓人有點心痛！

*貼心小提醒，也有網友們指出這款的成份些微偏油，所以使用還是要依個人膚質狀況而定唷。

「這條皮膚泛紅過敏脫皮的時候很好用」

「局部過敏泛紅的地方擦就好囉」

source:Watsons

#曼秀雷敦AD高效抗乾修復乳液

你對曼秀雷敦的印象還只停留在童年回憶的「小護士」嗎？曼秀雷敦也有出無香料無色素無礦物油的高效抗乾修復乳液。乾癢肌人不再怕～

有網友指出曼秀雷敦的這款修復乳液質地偏水，但也還算滑順，用過的網友都說拿來止癢超有效，不想再東抓西抓把皮膚抓壞的你不妨可以入手這款抗乾修復乳液，但修復乳液說到底也只能拿來止癢，比較油膩不能當作身體乳也稍微可惜。

「只可惜稍嫌油膩，有層膜感，甚是可惜」

source:Watsons

#AHC瞬效保濕B5微導乳液

未擦就先被這有高質感的深藍色瓶身所吸引，有種低調中帶有高級的神秘感，具備高效補水的AHC瞬效保濕B5微導乳液質地為白色乳霜，但擦起來感覺就像是為它們注入滿滿的精華與水分，肌膚紋路不再乾巴巴～

若能同時搭配精華使用，乳液的功效更能加乘呈現，像是將水分都鎖在肌膚裡一樣，讓你的膚質能更穩定，千萬要記得保溼絕對是保養最基本的功課呀！

「我都晚上用，用了皮膚蠻嫩的」

source:Watsons

看完了以上的簡介後，各位仙女們有更了解自己適合什麼樣的身體乳液了嗎？為了對抗寒冷無比又乾燥的冬天，對抗乾癢敏，水水們趕緊手刀補貨起來呀！









小編精選新聞不錯過，馬上點選加入 【網路溫度計telegram】 telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



