台南這廟打造宮廷風攝影棚 掀「寺廟拍照」熱潮

台南安南區的正統鹿耳門聖母廟，因廟宇宏偉華麗，是不少新人、網美喜歡拍照的景點，拍攝出來富有宮廷風的緍紗照，往往讓人眼睛一亮，廟方腦筋動得快，一方面體貼新人沒有換妝的地方、另方面也想提供更好的拍照環境，最近特別將廟內的10多間廂房改建為各有特色的中國宮廷風場景，現場還提供各式的古裝，讓大家可以一次拍個夠，廟內也能增加一些營收。

「哇！太美了」不少新人到聖母廟拍照，古典的妝服、配上宮廷般的景緻，拍出來的照片效果都相當不錯。

位在安南土城的聖母廟號稱是全台面積最大的媽祖廟，建廟已有超過300年的歷史，今年12月11日剛好是第3次重建滿40周年，廟方表示，不少人喜歡廟內像是北京紫禁城的建築，跑來拍照，但因為現場沒有相關設備，只好將就換裝、整妝等，相當不便，今年正逢40周年，特別斥資打造「宮廷古風攝影棚」。