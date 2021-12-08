限時13天！哈根達斯「全品項8折」 滿千再送紀念禮

台中市唯一獨棟門市的「哈根達斯（Häagen-Dazs）公益門市」，甫於12月8日正式開幕，除了以歐式風格提供各式冰品、冰淇淋蛋糕等餐點外，為慶祝新店開幕，還有「全品項8折」的限時優惠，另外消費滿千，還可加贈限定好禮。

哈根達斯目前在台中共有遠百店、老虎城店、三井店、新光店、清水店等門市，而公益門市乃是唯一的獨棟門市，店面位於南屯區公益路上，採獨棟建築搭配大片落地窗的設計，並以品牌主色勃根地紅搭配木質桌椅，打造出質感的空間環境，入口處並以大片白色磚牆，鑲嵌桃紅色霓虹燈標語，藉此呈現品牌精神。店內同樣提供冰品，並有冰淇淋火鍋、冰淇淋蛋糕、下午茶等餐點可供選擇。