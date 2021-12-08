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限時13天！哈根達斯「全品項8折」 滿千再送紀念禮
台中市唯一獨棟門市的「哈根達斯（Häagen-Dazs）公益門市」，甫於12月8日正式開幕，除了以歐式風格提供各式冰品、冰淇淋蛋糕等餐點外，為慶祝新店開幕，還有「全品項8折」的限時優惠，另外消費滿千，還可加贈限定好禮。
哈根達斯目前在台中共有遠百店、老虎城店、三井店、新光店、清水店等門市，而公益門市乃是唯一的獨棟門市，店面位於南屯區公益路上，採獨棟建築搭配大片落地窗的設計，並以品牌主色勃根地紅搭配木質桌椅，打造出質感的空間環境，入口處並以大片白色磚牆，鑲嵌桃紅色霓虹燈標語，藉此呈現品牌精神。店內同樣提供冰品，並有冰淇淋火鍋、冰淇淋蛋糕、下午茶等餐點可供選擇。
為慶祝新店開幕，即日起至12月20日起，公益門市提供全品項8折的優惠，從冰淇淋到盤餐皆可適用。另外至12月31日前，於公益門市消費滿1,000元，即可贈送品牌限定好禮，送完為止。
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