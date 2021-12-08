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蔬食界的米其林！豐蔬食評鑑出爐 75間餐廳入榜

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
五郎時食以創新日式料理型態提供蔬食餐點。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
五郎時食以創新日式料理型態提供蔬食餐點。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供

由蔬食倡議者田定豐、無肉新生活推廣協會會場張芷睿共同發起，標榜是全台第一份蔬食餐廳評鑑指南的「豐蔬食FVT評鑑指南」，已於12月8日正式公佈結果，本屆共有75間餐廳和小吃入榜，其中「五郎時食」、「祥和蔬食」、「品印度」等3間餐廳，獲得三星的最高殊榮；大口覺醒、善菓堂等13間餐廳獲得二星，另外還有27間餐廳得到一星、32間餐廳獲得推薦。

根據統計，台灣素食人口達330萬人，比例為全球第2，也有許多年輕族群加入「彈性素食」的行列，每年蔬食商機可達600億元以上。為了推動蔬食飲食理念，因此茹素超過20年的豐蔬食評鑑發起人田定豐，集結美食作家林承彥、美型運動創辦人KIMIKO、新聞主播謝向榮、知名作家蔡詩萍，知名主廚陳昆煌等合計38名跨領域美食者，以祕密客的型態，自費吃遍全台近200間餐廳，從菜色創新，美味，環境和服務等4大項目為基礎，評鑑出75間值得推薦的蔬食餐廳和小吃，並頒獎以鼓勵業者對於美味蔬食的努力與付出。

本屆「豐蔬食FVT評鑑指南」共有43間餐廳摘星、32間餐廳及小吃獲得推薦。其中日式料理「五郎時食」、川式料理「祥和蔬食」和印度料理「品印度」獲得代表最高榮譽的三星肯定。至於二星名單則有養心茶樓、Herbivore、SUN BERNO 光焙若蔬食、MiaCucina等13間上榜。至於熱浪島南洋蔬食茶堂、SMAN十麵、舒食男孩、上善豆家等27間則摘下一星。

KIMIKO表示，為了維持好身材 自己每個月有幾天定期的蔬食日，讓身體有修復的機會，同時也能對環保盡一份心力。而蔡詩萍也表示，自己是很喜歡吃也重視吃的美味的人，過去比較少有機會接觸蔬食，這次因為和田定豐一起評鑑，發現現在的蔬食餐廳創新多元超乎想像，常常令人都忘記自己正在吃素。

【豐蔬食FVT評鑑指南名單】

【三星】

祥和蔬食料理

五郎時食

Flavor of India 品·印度

【二星】

養心茶樓

Herbivore

SUN BERNO 光焙若蔬食

MiaCucina

UNCLE Q Vegan 創意蔬食餐廳

善菓堂 SHAN GUO TANG

曙光居蔬食料理

福屋ラーメン

滷菩提蔬食料理

掬翠拾煙蔬食創作料理

一碗食舖 Vegan Bowl

大口覺醒

恆．好

【一星】

熱浪島南洋蔬食茶堂

SMAN十麵

舒食男孩

上善豆家 DeliSoys

仁里居

Chao・炒炒蔬食熱炒

知道了茶樓

禾甲蒸臭豆腐食堂

無口小廚Mukuchi Kitchen & Bar

Soul R. Vegan Café 靈魂餐廳

蔬漫小姐 Miss Shu maan. House

TAIGA 針葉林

Vegan Amore蔬慕

果然匯

布佬廚房 Bruce’s Kitchen

瓦房養生素食館

籽田野菜屋

SUD友義素

QUSINE 果芯蔬食餐酒館

湯堡港式點心

貓居蔬食

阿深越南蔬食

16號廚房

老爹蔬食 X 拾叁珈琲

自然熟

小孩吃素

明溱禪悅

【推薦餐廳及小吃】

小心上癮

長春食素名人館

宮田白鶴

禪廚蔬食餐廳

VegesM 饗蔬職人

蔬適廚房

雪花素食

香香素食

三津製麵

老三吃素

清祺素食點心部

南方安逸

小明星餐館

親古蔬食堂

蔬泰鄉雲泰素食

PP99 café

來我們的店

織娘之家

夏安居草食堂

巧本味人文蔬食料理

森森咖啡

公館素鹽酥雞

21臭豆腐

善田素油飯

圈圈大鼓餅

善良肉圓

沙淘宮菜粽

植福餅

赤山素食

林針嬤鹽水G

CAMPO Vegetarian蔬食古巴三明治

大池豆包豆皮豆漿店

本屆共計有27間餐廳摘下一星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
本屆共計有27間餐廳摘下一星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
養心茶樓、Herbivore、SUN BERNO 光焙若蔬食、MiaCucina等13間餐廳入選二星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
養心茶樓、Herbivore、SUN BERNO 光焙若蔬食、MiaCucina等13間餐廳入選二星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
五郎時食、祥和蔬食、品印度等3間餐廳，獲得豐蔬食FVT評鑑指南三星肯定。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供
五郎時食、祥和蔬食、品印度等3間餐廳，獲得豐蔬食FVT評鑑指南三星肯定。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供

印度 小吃

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