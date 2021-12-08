蔬食界的米其林！豐蔬食評鑑出爐 75間餐廳入榜

由蔬食倡議者田定豐、無肉新生活推廣協會會場張芷睿共同發起，標榜是全台第一份蔬食餐廳評鑑指南的「豐蔬食FVT評鑑指南」，已於12月8日正式公佈結果，本屆共有75間餐廳和小吃入榜，其中「五郎時食」、「祥和蔬食」、「品印度」等3間餐廳，獲得三星的最高殊榮；大口覺醒、善菓堂等13間餐廳獲得二星，另外還有27間餐廳得到一星、32間餐廳獲得推薦。

根據統計，台灣素食人口達330萬人，比例為全球第2，也有許多年輕族群加入「彈性素食」的行列，每年蔬食商機可達600億元以上。為了推動蔬食飲食理念，因此茹素超過20年的豐蔬食評鑑發起人田定豐，集結美食作家林承彥、美型運動創辦人KIMIKO、新聞主播謝向榮、知名作家蔡詩萍，知名主廚陳昆煌等合計38名跨領域美食者，以祕密客的型態，自費吃遍全台近200間餐廳，從菜色創新，美味，環境和服務等4大項目為基礎，評鑑出75間值得推薦的蔬食餐廳和小吃，並頒獎以鼓勵業者對於美味蔬食的努力與付出。

本屆「豐蔬食FVT評鑑指南」共有43間餐廳摘星、32間餐廳及小吃獲得推薦。其中日式料理「五郎時食」、川式料理「祥和蔬食」和印度料理「品印度」獲得代表最高榮譽的三星肯定。至於二星名單則有養心茶樓、Herbivore、SUN BERNO 光焙若蔬食、MiaCucina等13間上榜。至於熱浪島南洋蔬食茶堂、SMAN十麵、舒食男孩、上善豆家等27間則摘下一星。

KIMIKO表示，為了維持好身材 自己每個月有幾天定期的蔬食日，讓身體有修復的機會，同時也能對環保盡一份心力。而蔡詩萍也表示，自己是很喜歡吃也重視吃的美味的人，過去比較少有機會接觸蔬食，這次因為和田定豐一起評鑑，發現現在的蔬食餐廳創新多元超乎想像，常常令人都忘記自己正在吃素。

【豐蔬食FVT評鑑指南名單】 【三星】 祥和蔬食料理 五郎時食 Flavor of India 品·印度 【二星】 養心茶樓 Herbivore SUN BERNO 光焙若蔬食 MiaCucina UNCLE Q Vegan 創意蔬食餐廳 善菓堂 SHAN GUO TANG 曙光居蔬食料理 福屋ラーメン 滷菩提蔬食料理 掬翠拾煙蔬食創作料理 一碗食舖 Vegan Bowl 大口覺醒 恆．好 【一星】 熱浪島南洋蔬食茶堂 SMAN十麵 舒食男孩 上善豆家 DeliSoys 仁里居 Chao・炒炒蔬食熱炒 知道了茶樓 禾甲蒸臭豆腐食堂 無口小廚Mukuchi Kitchen & Bar Soul R. Vegan Café 靈魂餐廳 蔬漫小姐 Miss Shu maan. House TAIGA 針葉林 Vegan Amore蔬慕 果然匯 布佬廚房 Bruce’s Kitchen 瓦房養生素食館 籽田野菜屋 SUD友義素 QUSINE 果芯蔬食餐酒館 湯堡港式點心 貓居蔬食 阿深越南蔬食 16號廚房 老爹蔬食 X 拾叁珈琲 自然熟 小孩吃素 明溱禪悅 【推薦餐廳及小吃】 小心上癮 長春食素名人館 宮田白鶴 禪廚蔬食餐廳 VegesM 饗蔬職人 蔬適廚房 雪花素食 香香素食 三津製麵 老三吃素 清祺素食點心部 南方安逸 小明星餐館 親古蔬食堂 蔬泰鄉雲泰素食 PP99 café 來我們的店 織娘之家 夏安居草食堂 巧本味人文蔬食料理 森森咖啡 公館素鹽酥雞 21臭豆腐 善田素油飯 圈圈大鼓餅 善良肉圓 沙淘宮菜粽 植福餅 赤山素食 林針嬤鹽水G CAMPO Vegetarian蔬食古巴三明治 大池豆包豆皮豆漿店

本屆共計有27間餐廳摘下一星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供

養心茶樓、Herbivore、SUN BERNO 光焙若蔬食、MiaCucina等13間餐廳入選二星。圖／豐蔬食FVT評鑑中心提供