CHANEL工坊系列2021/2022大秀 工藝與想像的優雅聯集

每年的12月，香奈兒的Métiers d’art工坊系列大秀，儼然成為時裝精品產業的年度重頭戲。集結香奈兒眾多工坊的大秀曾在東京、紐約、倫敦、莫斯科、愛丁堡、羅馬等城市舉辦，而2021/22年的Métiers d’art工坊系列大秀，昨日甫於香奈兒「Le 19M」工坊總部舉行，完美落幕。Le 19M是今年才正式啟用的地標，加上Métiers d’art工坊系列大秀首次於此舉辦，先前香奈兒並邀請REMEMBERS工作室製作一系列由插畫組成的前導動畫短片，以為2021/22 Métiers d'art工坊系列的預告。

由建築師Rudy Ricciotti所打造的「Le 19M」工坊總部，外觀由滿佈織物線條狀的白色混凝土裝飾。這些交錯的線條無疑讓人聯想到面料紋理的交錯縱橫，而建物內部並包含一座景觀花園、步道與大型展示空間，未來亦可能在此舉辦公開展覽。「Le 19M」命名中的19也別有意涵，它除代表著巴黎的第19區，也是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Bonheur Chanel）女士喜愛的數字象徵。既然是工坊總部，此處更集結香奈兒的七大工坊：Lesage刺繡工坊、Montex刺繡工坊、Goossens金銀工坊、Maison Michel帽飾工坊、Lemarié山茶花羽飾工坊、Lognon褶飾工坊，以及Massaro鞋履工坊都齊聚於此，舉凡所有能讓衣物飾品更為華美浪漫、優雅奢華的工藝手段，一應俱全。

有別於實穿的ready to wear系列時裝，Métiers d’art工坊系列將讓設計師能盡情實踐對服裝面料、輪廓、線條的自由空想，借由香奈兒工坊的工藝加持，Métiers d’art工坊系列在ready to wear實穿的大方向下，展現出更多關於巴黎時裝的精神，並具有鮮明個性，特異獨行。而在本季59套Look中，粉紅、黑色、深藍、亮紫、白色、黑色，構成本季Métiers d’art工坊系列大秀的色彩總成，而香奈兒經典的雙C Logo也時而以醒目的對比色出現在黑色百摺短裙，或以輕快不規則的形式出現在V領長袖毛衣上，展現律動能量。

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）表示，本季的風格都會洗鍊，又不失高雅，「例如結合運動衫長袖的斜紋軟呢外套，Lesage刺繡工坊以彩色珠飾展現的塗鴉式刺繡，紫色或皇家藍寬版針織百慕達短褲穿搭，以及展現隨興風格的敞開大衣。」同時諸多刺繡圖紋也從建築物的結構之美延伸設計，例如Montex刺繡工坊便以銀色亮片打造出鮮明的幾何紋理。帶有運動風格的針織秀套拼接上了斜紋軟呢的外套袖口，針織毛料原本極富有柔軟、保暖的意像，和粗獷且優雅的斜紋軟呢面料，衝撞出對比活力。