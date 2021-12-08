就問造型師「沒有別的包包可以搭嗎？」宋慧喬《現正分手中》為何只選這包款
韓劇《現正分手中》已經播了一半，收視、討論度都呈現疲軟狀態，開播時的6.4％到第8集6.9％持平，最高點落在第2集的8%，而以往總是頻繁變換穿搭的宋慧喬，目前身上扛了Chaumet珠寶鐘表、韓國品牌MICHAA服裝，以及精品FENDI代言人的三種身分，在這部韓劇中的造型，也多半盡責地詮釋上述品牌，尤其FENDI的Peekaboo包款出現次數之多，簡直包下宋慧喬飾在劇中的包款造型，讓粉絲不禁發問：難道沒有別的包包可以拎？
而或許劇中的時尚組組長河英恩的人設就是獨鍾FENDI手袋，除了偶爾穿插愛馬仕Hermès、韓國獨立設計師品牌RECTO包款之外，所有包款都是FENDI Peekaboo系列，例如第9集預告中，宋慧喬身穿韓國品牌Your Name Here灰色西裝，搭配愛馬仕柏金包，即是少數的例外。在她換裝出門照鏡子時，鏡頭帶到她家一整排Peekaboo包款，她穿Inès & Maréchal駝色外套和FENDI Peekaboo Iseeu East-West手袋，其中Inès & Maréchal是由旅居巴黎的德國記者Inès Baersch和巴黎皮草商Alain Marechal共同創立的品牌，以奢華的皮草、針織為主。
宋慧喬在劇中的主管職，也讓她多以棕、黑、白、紅等簡練明快的色彩現身，例如韓牌EN OR外套搭配黑色FENDI Peekaboo Iseeu East-West手袋，展現職場氣勢，Jean Paul Clarisse金色耳環則是亮眼點綴；抱著張基龍的甜蜜照，她穿了自身代言的MICHAA外套、搭配FENDI Peekaboo Iseeu小型黑色手袋，在攝影棚場景中，她則是選用了FENDI Peekaboo Essentially系列，而兩人關係確立，她甜蜜地等待張基龍收工，則是在雨中穿了英國品牌JOSEPH大衣、配襯Chaumet Boléro表款，手中提著FENDI Peekaboo Essentially系列，讓粉絲們想笑問造型師，「難道沒有別的包款品牌可選？」卻也表現了Peekaboo的實用百搭。
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