就問造型師「沒有別的包包可以搭嗎？」宋慧喬《現正分手中》為何只選這包款

韓劇《現正分手中》已經播了一半，收視、討論度都呈現疲軟狀態，開播時的6.4％到第8集6.9％持平，最高點落在第2集的8%，而以往總是頻繁變換穿搭的宋慧喬，目前身上扛了Chaumet珠寶鐘表、韓國品牌MICHAA服裝，以及精品FENDI代言人的三種身分，在這部韓劇中的造型，也多半盡責地詮釋上述品牌，尤其FENDI的Peekaboo包款出現次數之多，簡直包下宋慧喬飾在劇中的包款造型，讓粉絲不禁發問：難道沒有別的包包可以拎？ 宋慧喬詮釋同為韓國品牌的EN OR外套和Jean Paul Clarisse金色耳環，搭配黑色FENDI Peekaboo Iseeu East-West手袋。圖／friDay影音提供 在攝影棚的場景中，宋慧喬選搭了FENDI Peekaboo Essentially包款。圖／friDay影音提供 宋慧喬演繹韓國品牌Your Name Here灰色西裝，搭配愛馬仕柏金包。圖／取自IG@nowwearebreakingup_official

而或許劇中的時尚組組長河英恩的人設就是獨鍾FENDI手袋，除了偶爾穿插愛馬仕Hermès、韓國獨立設計師品牌RECTO包款之外，所有包款都是FENDI Peekaboo系列，例如第9集預告中，宋慧喬身穿韓國品牌Your Name Here灰色西裝，搭配愛馬仕柏金包，即是少數的例外。在她換裝出門照鏡子時，鏡頭帶到她家一整排Peekaboo包款，她穿Inès & Maréchal駝色外套和FENDI Peekaboo Iseeu East-West手袋，其中Inès & Maréchal是由旅居巴黎的德國記者Inès Baersch和巴黎皮草商Alain Marechal共同創立的品牌，以奢華的皮草、針織為主。