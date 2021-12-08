懶人包／「雙12」網購平台重點優惠！年終下殺1折起

雙11還沒買夠？電商再拚年終最後大檔「雙12」，祭出最低下殺1折起，還有眾多限時優惠，想要清空購物車趕快把握機會！

●PChome 24h購物

PChome 24h購物即日起精選15大會場年終回饋1.2折起、12折專區、天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等優惠好康，更加碼獎品總價值超過150萬元的「全站消費滿額抽」活動，搶搭國旅熱潮，12月16日前單筆消費滿1,212元即可抽「蟬說｜山中靜靜」豪華露營（市價9,900元），同時跨界AsiaYo提供訂房專屬折扣碼、南投日月潭Biwak畢瓦客波西米亞風露營車套裝行程享9.5折優惠。

即日起至12月12日加碼超狂許願金，單筆消費滿1,200元登記即可抽「一件不留許願金」1.2萬元，12月11日至12月12日累積消費滿12,000元再抽訂單全額免費回饋。同時推出「遇八就發」App專屬優惠活動，除了12月8日發送8.4折折價券之外，於12月18日及12月28日消費還有機會獲得掃地機器人與OPPO手機。

●蝦皮購物

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭出億萬購物金、10張0元起全站免運券等多重優惠，同時攜手「欣葉」與「饗賓」兩大餐飲集團提供破億優惠，並於12月12日加碼限量釋出麥當勞六塊鷄塊1元即享券、星巴克大杯美式咖啡下殺90元有找。

12月12日攜手百大國際知名品牌，整點推限時瘋搶1折起，任天堂Switch紅藍主機＋健身環下殺1折特價1,298元。另有伊萊克斯超級完美管家除蟎版下殺6折起、活動價7,777元；飛利浦舒眠抗敏空氣清淨機優惠價8,888元；ASUS ZenFone 8 8GB／128GB活動價15,990元；iPhone 13 Pro優惠下殺5折、活動價16,450元。

12月12日當天每個整點都會豪撒購物金，重點時段凌晨0點、凌晨1點、中午12點、下午1點、下午6點點、晚上7點、晚上10點、晚上11點等共8個整點更有機會獲得全年度最高面額的滿額100%折抵購物金，最高可折6,000元，數量有限，先搶先贏。

●Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物即日起至12月12日推出第2波「12.12狂歡購」爆殺好康，再釋出剁手5大優惠攻略，包括「全站最高回饋37%、天天大牌下殺美妝1折起」、「消費滿1,212元加碼抽1,212超贈點」、「全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高11%回饋」、「無卡分期限時加碼最高送7,400 超贈點」、「拍賣賣家挑戰全年最低價」。

除了Yahoo奇摩拍賣每月11日、22日雙免運之外，更擴大免運規模，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城指定店家消費分別滿99元、299元即享全家便利商店超取免運；同時也和Agoda旅遊網站合作，消費滿萬元即可抽訂房折12,120優惠。

瞄準國人跨境消費需求，Yahoo奇摩拍賣即日起至12月31日祭出Buyee空運3kg內限定免國際運費、消費滿額免代購手續費、加碼每周日免付款手續費。

●momo購物網

momo購物網「12.12年終盛典」12月9日前暖身慶期間精選好物5折起，指定日期再加碼大放送2,222折價神券、下單抽iPhone 13、滿額抽iPad mini。

另12月9日前單日不限金額下單並完成登記，即有機會抽中當日消費金額之12倍紅利金回饋，回饋最高上限60,000；提前於12月11日前將心儀商品加入購物車，並於12月12日結帳下單，還有機會成為「12元清空購物車」好康的幸運得主。

●博客來

博客來即日起推出「1212歡購派對」優惠活動，天天主題日爆品輪番上陣，活動期間全館消費滿1,200元有機會抽中1,200元禮物卡；活動主打年度百大暢銷圖書、電子書以及百貨夯品，折扣最低6折起。12月8日至12月11日推出120元E-coupon大放送，即領即用；雙12當日全館結帳滿千元可享9折、滿2,000元最高送200元E-Coupon。

「MUJI無印良品館」12月10日至12月12日祭出限時3天的雙12限定優惠，參展商品不限金額結帳8.5折，雙12當天再享博客來全館滿額回饋。

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物即起下殺最低1.2折起，包括奇哥汽車安全座椅、雅詩蘭黛真愛乳霜組、義大利不沾鍋組等上百款精選商品限時下殺5折以下，更有眾多遠傳friDay購物獨家促銷商品，全站消費滿額還有機會抽中iPhone 13。

12月10日至12月12日推出限時3天最後加碼，家電／運動館指定品消費滿12,120元、輸入折扣碼就現折1,212元，消費滿7,120元、輸入折扣碼現折612元；電腦／電玩館指定品消費滿21,212元、輸入折扣碼現折1,012元；美食、居家、保健、傢寢、美妝、流行館指定品也分別持續推出8.8折、9.5折不等折扣。活動期間還將推出雙12限定折價券，消費滿668元可折72元、滿1,212元可折122元、滿2,888元可折282元。

站上愛買線上購物旗艦館12月10日起限時3天推出消費滿千元現折100元優惠，活動期間消費滿299元就可享超商取貨免運優惠；city’super線上超市也限時3天推出消費滿1,212元、輸入折扣碼現折100元。

●台灣樂天市場

台灣樂天市場於雙12期間推出整點特賣，包括Michael Kors、Longchamp等精品包不到4折，BURBERRY經典圍巾、Jo Malone繽紛奢華聖誕禮盒下殺近5折，冬季保暖商品也下殺3折起。此外，台灣樂天市場首次與全日本大米及大米相關食品出口促進協會（簡稱全米輸）合作，在台限量販售來自長野縣的「日本一番米」，即日起至明年1月31日於台灣樂天市場購買，不限金額輸入優惠券代碼即可折抵50元，購買組合最高可折300元，限時優惠售完為止。