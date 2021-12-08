台中展華花園會館兆品林家接手 瞄準婚宴和年菜商機

台中市向上路的展華花園會館今傳出已由兆品酒店林俊煌家族集團旗下的佳信餐飲公司接手，並由今天正式對外營業，尤其它具180桌的場地規模，已同時瞄準疫情緩和後的婚宴、元旦假期以及除夕年夜飯商機。

此一消息中午由兆品酒店副董事長兼總經理林佳蓉證實，並表示未來展華花園會館仍保留原來的店名經營，並留下自其前身蓮園時代以來的二代廚師，以維持原有餐飲風味，但其他人員仍會有所選擇並重新招募。

兆品酒店今也發表今年的年菜外帶和除夕宴菜色，年菜外帶部分，「虎笑迎新富貴吉祥組」每套5人份，6菜1湯原價6380元，12月31日前預訂優惠價3888元，並從除夕前的1月28日就開始取餐，一路至年初五的2月5日，希望讓消費者在家就可以享受到星級飯店的美食。

林佳蓉說，這套外帶年菜由兆品酒店台中主廚團集結粵菜、台菜及創意料理精神研發，並秉持一定真材實料製作。