台中展華花園會館兆品林家接手 瞄準婚宴和年菜商機
台中市向上路的展華花園會館今傳出已由兆品酒店林俊煌家族集團旗下的佳信餐飲公司接手，並由今天正式對外營業，尤其它具180桌的場地規模，已同時瞄準疫情緩和後的婚宴、元旦假期以及除夕年夜飯商機。
此一消息中午由兆品酒店副董事長兼總經理林佳蓉證實，並表示未來展華花園會館仍保留原來的店名經營，並留下自其前身蓮園時代以來的二代廚師，以維持原有餐飲風味，但其他人員仍會有所選擇並重新招募。
兆品酒店今也發表今年的年菜外帶和除夕宴菜色，年菜外帶部分，「虎笑迎新富貴吉祥組」每套5人份，6菜1湯原價6380元，12月31日前預訂優惠價3888元，並從除夕前的1月28日就開始取餐，一路至年初五的2月5日，希望讓消費者在家就可以享受到星級飯店的美食。
林佳蓉說，這套外帶年菜由兆品酒店台中主廚團集結粵菜、台菜及創意料理精神研發，並秉持一定真材實料製作。
除夕宴部分，也推出「虎笑迎新除夕圍爐饗宴」的小家庭5人桌宴，只要7688元；大家庭10人宴則是13888元，還推出財神爺報喜、吉祥虎賀歲、新春好禮抽等多項精彩活動陪大家一起過年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言