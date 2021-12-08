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ZARA跨界潮牌ADER Error顛覆快時尚印象 網：真的要跪求代買了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網

ZARA雖然與UNIQLO、H&M一樣，走得都是平價時尚路數，但鮮少推出聯名款，不過只要有新合作從不讓人失望。無論是和Jo Malone創辦人推出聯名香氛、還是攜手運動休閒服飾EVERLAST的服飾，都叫好又叫座，更別說與韓國潮牌ADER Error的跨界，更是造成轟動。

有關注韓國流行的話，對於ADER Error不陌生，過去亦曾和PUMA等品牌合作過，擅長把復古與未來的風格融合，並以鮮明的色彩和Oversized的設計而聞名。此次ZARA就和ADER Error攜手，並取自品牌名稱，推出AZ Collection的中性服飾，延續了一貫寬鬆輪廓，重新詮釋羽絨外套、毛衣、圓領衫、西裝套裝等單品。除拼接的設計，還著重細節的變化處理。以黑、灰色為主調貫穿全系列，還混搭了寶藍、鮮綠與土黃等色彩，完全性顛覆了快時尚給人印象。

不僅有中性服飾，配件選項也完整，包含毛帽、圍巾、球鞋和包款一應俱全，也完整呈現了ADER Error的特色。但對時尚迷而言，更重要的是AZ Collection的價格，幾乎只有ADER Error自有品牌的一半不到，讓人用親民價格即可擁有。但可惜的是，即使這系列又時髦又好搭配，台灣仍不在販售的國家之列，所以真的想入手，就如同網友所說「要跪求代買了！」

ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網

ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網

ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網

ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網
ZARA與韓國潮牌ADER Error跨界，打造AZ Collection。圖／摘自ZARA官網

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