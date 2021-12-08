HUBLOT x村上隆第二發！彩虹微笑小花彰顯大師可愛理念

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）持續與日本藝術家村上隆合作。今年首發將村上隆標誌性的微笑小花化作腕表，可愛的同時All Black的全黑配色有迷人的酷帥魅力。不過剛剛曝光的第二款聯名表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，則以宇舶著名的透明藍寶石水晶玻璃材質打造最受歡迎的CLASSIC FUSION表殼，配上彩虹漸層寶石鑲嵌的小花，更加可愛討喜，全球限量100只。

「可愛」的動漫元素一直是理解當代藝術大師村上隆的重要概念之一，而繽紛的微笑小花更是他最具辨識度的作品。這款聯名表以45毫米透明藍寶石建構的表殼為背景，襯托中央由487顆寶石所縝密鑲嵌的彩虹漸層立體花朵圖騰，12片彩色花瓣分別是由紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、沙弗萊石、以及黃色和橙色藍寶石鑲嵌而成，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上創造特殊3D立體視覺效果。腕表搭載宇舶自製Unico自動上鍊機芯，可提供72小時動力儲存。 村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供 村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表與自己的作品合影。圖／宇舶表提供 HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供 HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供