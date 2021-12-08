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HUBLOT x村上隆第二發！彩虹微笑小花彰顯大師可愛理念

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）持續與日本藝術家村上隆合作。今年首發將村上隆標誌性的微笑小花化作腕表，可愛的同時All Black的全黑配色有迷人的酷帥魅力。不過剛剛曝光的第二款聯名表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，則以宇舶著名的透明藍寶石水晶玻璃材質打造最受歡迎的CLASSIC FUSION表殼，配上彩虹漸層寶石鑲嵌的小花，更加可愛討喜，全球限量100只。

「可愛」的動漫元素一直是理解當代藝術大師村上隆的重要概念之一，而繽紛的微笑小花更是他最具辨識度的作品。這款聯名表以45毫米透明藍寶石建構的表殼為背景，襯托中央由487顆寶石所縝密鑲嵌的彩虹漸層立體花朵圖騰，12片彩色花瓣分別是由紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、沙弗萊石、以及黃色和橙色藍寶石鑲嵌而成，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上創造特殊3D立體視覺效果。腕表搭載宇舶自製Unico自動上鍊機芯，可提供72小時動力儲存。

村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表與自己的作品合影。圖／宇舶表提供
村上隆配戴HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表與自己的作品合影。圖／宇舶表提供
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表CLASSIC FUSION TAKASHI MURAKAMI SAPPHIRE RAINBOW，327萬元。圖／宇舶表提供

腕表 標誌 瑞士

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