你愛的Pingu企鵝家族全在這！40週年巡迴特展首登臺

拍攝動畫時所實際使用的珍貴黏土模型。圖/Pingu展執行委員會提供

最經典的兒童黏土動畫，Pingu企鵝家族來囉！《Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展》即將於2022年1月28日在士林科教館7樓西側特展區，首次公開與原作者歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）相關的貴重資料，包括實際攝影使用的黏土模型、分鏡圖與拍攝底片等400件展品，詳細介紹經典黏土動畫Pingu被創造的歷程，讓喜愛《Pingu企鵝家族》的朋友對於企鵝家族的世界觀有嶄新的體驗。

本次展出五大區，包含首次公開貴重的原作者手寫筆記與其他製作相關資料的「Pingu誕生的秘密故事區」、實際拍攝動畫所使用的珍貴黏土模型「黏土動畫區」、紀錄動畫製作過程的「動畫工作室區」、完美展現Pingu的伸縮自如，以及替作品添加風采的黏土小道具的「Pingu藝術品區」、介紹使用3D CG動畫技術製作的全新系列《Pingu in the City》「3D CG動畫區」等。在臺灣特別增加「Pingu雪屋」及「Pingu釣魚趣」的大型互動遊戲區，給喜愛Pingu的臺灣朋友們。

拍攝動畫時所實際使用的珍貴黏土模型。圖/Pingu展執行委員會提供 Pingu拍攝動畫時所使用的各種表情黏土模型。圖/Pingu展執行委員會提供