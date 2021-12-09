你愛的Pingu企鵝家族全在這！40週年巡迴特展首登臺
最經典的兒童黏土動畫，Pingu企鵝家族來囉！《Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展》即將於2022年1月28日在士林科教館7樓西側特展區，首次公開與原作者歐特馬・顧特曼（Otmar Gutmann）相關的貴重資料，包括實際攝影使用的黏土模型、分鏡圖與拍攝底片等400件展品，詳細介紹經典黏土動畫Pingu被創造的歷程，讓喜愛《Pingu企鵝家族》的朋友對於企鵝家族的世界觀有嶄新的體驗。
本次展出五大區，包含首次公開貴重的原作者手寫筆記與其他製作相關資料的「Pingu誕生的秘密故事區」、實際拍攝動畫所使用的珍貴黏土模型「黏土動畫區」、紀錄動畫製作過程的「動畫工作室區」、完美展現Pingu的伸縮自如，以及替作品添加風采的黏土小道具的「Pingu藝術品區」、介紹使用3D CG動畫技術製作的全新系列《Pingu in the City》「3D CG動畫區」等。在臺灣特別增加「Pingu雪屋」及「Pingu釣魚趣」的大型互動遊戲區，給喜愛Pingu的臺灣朋友們。
不僅展品的精心準備，讓大小朋友一飽眼福，現場更有來自日本的限量Pingu商品，以及這次巡迴特展專屬的期間限定商品及造型輕食，同時滿足喜愛Pingu的心情與味蕾。即日起至1月27日指，「預售商品套票」（內含門票一張+展覽限定隨身噴瓶一個），限時優惠價280元（原價500元），喜愛Pingu企鵝家族的朋友們千萬不可錯過。立即購票在udn售票網，另有商品套票可供選購。
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