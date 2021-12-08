限時3天！7-11行動隨時取推「指定CITY系列買12杯送6杯」

搶攻年終雙12購物商機，7-ELEVEN「i預購」平台即日起至12月12日推出「12.12一起+1」活動，購買指定商品消費滿1,212元可享6% OPEN PONT點數回饋，部分商品再加碼6%，購買指定商品結帳再加贈100點；首推全球永續夯品「OATLY咖啡師燕麥奶6入組」超值優惠價999元，限量500組；12月9日起開賣冬季必備「L'OCCITANE歐舒丹護手霜（玫瑰花園／牡丹／櫻花）」優惠價666元；另針對指定iPhone系列祭出超值回饋，12月10日至12月12日限時3天iPhone 13全品項可享10%OPEN POINT點數回饋。

此外，7-ELEVEN的OPEN POINT App「行動隨時取」12月10日至12月12日推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯的優惠組合，最高現省480元，包括CITY PRIMA精品美式咖啡優惠價960元（原價1,440元）、CITY CAFE濃萃美式咖啡優惠價600元（原價900元）、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡優惠價720元（原價1,080元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶優惠價720元（原價1,080元）、CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶任選組合優惠價420元（原價630元）。OPEN POINT App「行動隨時取」限線上支付、可跨店使用，兌領期限至2022年2月6日。以上品項每位會員各限購2組，同品項、同規格及同價位可冷熱互換，各品項限量組數請見OPEN POINT App活動說明。 搶攻年終雙12購物商機，7-ELEVEN i預購平台即日起至12月12日推出「12.12一起+1」活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「i預購」平台即日起至12月12日推出「12.12一起+1」活動，全站購買指定商品消費滿1,212元可享6% OPEN PONT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供