快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機能服飾跨界潮牌話題十足 毛孩也能穿出街頭潮流感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Barbour推出與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）聯名服飾，引起消費者熱烈討論。圖／Barbour提供
Barbour推出與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）聯名服飾，引起消費者熱烈討論。圖／Barbour提供

英國戶外和生活方式品牌Barbour與加拿大國寶品牌Canada Goose近期都不約而同，推出與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）聯名服飾，引起消費者熱烈討論。其中，Barbour的合作款更備有狗狗外套，讓毛小孩也能跟著主人一起時髦穿搭，話題性十足。

Barbour首度與簡稱BAPE®合作，以暢銷的Bedale外套為靈感來源，並加入經典CAMO猿人迷彩印花裝飾，推出三款外套，體現雙品牌DNA。像是採用4oz輕磅油布設計的聯名Rain油布外套，無論晴雨穿著都很輕鬆便利。在衣袖與肩膀的設計中融合CAMO專屬迷彩印花，左袖上方設計有一個風琴口袋，方便存放手機或錢包。短立領設計，背部繡有大面積且獨特的Barbour BAPE®品牌名，就連外套上的壓花鈕扣也採用了相同聯名標誌。值得一提的是，Barbour還首度聯名推出寵物服裝，同樣使用防水耐磨的油布面料，搭配AMO迷彩印花，內裡為Barbour純棉格紋。頸部以魔鬼氈黏扣固定，腹部扣環採可調節尺寸，燈芯絨領鮮明有特色，讓毛小孩可以跟主人一起穿上親子裝。

另外，Canada Goose、選貨店Concepts和BAPE®三方合作，推出為極地工作者而設的Expedition派克大衣，以及飛行員必備的Chilliwack夾克和Crofton連帽外套等，皆點綴了BAPE®招牌的CAMO專屬迷彩印花。其中的Crofton連帽外套不僅有迷彩元素，還加入BAPE®另一經典鯊魚圖案於帽沿上，而且採用全封式拉鍊，來向BAPE®的歷史致敬。

Canada Goose Crofton Shark鯊魚連帽外套30,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Crofton Shark鯊魚連帽外套30,100元。圖／Canada Goose提供

Barbour × BAPE@Camo Bedale油布外套23,600元。圖／Barbour提供
Barbour × BAPE@Camo Bedale油布外套23,600元。圖／Barbour提供

Canada Goose The Chilliwack Bomber飛行員外套35,600元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose The Chilliwack Bomber飛行員外套35,600元。圖／Canada Goose提供

Barbour x BAPE@Dog Coat狗衣3,800元。圖／Barbour提供
Barbour x BAPE@Dog Coat狗衣3,800元。圖／Barbour提供

Barbour × BAPE@Snowboard Bedale油布外套25,800元。圖／Barbour提供
Barbour × BAPE@Snowboard Bedale油布外套25,800元。圖／Barbour提供

品牌 毛小孩

延伸閱讀

46萬人購物 新竹巨城週年慶首四日再創新高

加拿大國寶品牌因退貨政策 遭大陸網友群起圍剿「滾出中國吧！」

知名時尚設計師驚傳癌逝 詹皇衛少上傳合照表哀悼

戲劇之外的穿搭！朱軒洋、陳姸霏都愛Barbour油布外套

相關新聞

HUBLOT x村上隆第二發！彩虹微笑小花彰顯大師可愛理念

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）持續與日本藝術家村上隆合作。今年首發將村上隆標誌性的微笑小花化作腕表，可愛的同時All...

OKmart限時4天「大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」

雙12購物節即將到來，OKmart推出OKCAFE限時優惠活動，12月9日至12月12日限時4天於全台門市推出大杯莊園級...

限時3天！7-11行動隨時取推「指定CITY系列買12杯送6杯」

搶攻年終雙12購物商機，7-ELEVEN「i預購」平台即日起至12月12日推出「12.12一起+1」活動，購買指定商品消...

機能服飾跨界潮牌話題十足 毛孩也能穿出街頭潮流感

英國戶外和生活方式品牌Barbour與加拿大國寶品牌Canada Goose近期都不約而同，推出與潮牌A Bathing...

抽唯一「豬排主題房」！吉豚屋再推「牡蠣＋海老」套餐

呼應聖誕節到來，來自日本的「吉豚屋」推出期間限定的「牡蠣海老4人、雙人套餐」，現省140元。另外店內也推出百吉NiseK...

預算別交換禮物推薦！一定最想抽中的喬治傑生骰子組

年底節慶期間是許多人會和親朋好友相聚、交換禮物的時刻。今年不要再當一個只會送護手霜和香氛蠟燭的沒創意客人，精品品牌喬治傑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。