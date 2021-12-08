機能服飾跨界潮牌話題十足 毛孩也能穿出街頭潮流感

英國戶外和生活方式品牌Barbour與加拿大國寶品牌Canada Goose近期都不約而同，推出與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）聯名服飾，引起消費者熱烈討論。其中，Barbour的合作款更備有狗狗外套，讓毛小孩也能跟著主人一起時髦穿搭，話題性十足。

Barbour首度與簡稱BAPE®合作，以暢銷的Bedale外套為靈感來源，並加入經典CAMO猿人迷彩印花裝飾，推出三款外套，體現雙品牌DNA。像是採用4oz輕磅油布設計的聯名Rain油布外套，無論晴雨穿著都很輕鬆便利。在衣袖與肩膀的設計中融合CAMO專屬迷彩印花，左袖上方設計有一個風琴口袋，方便存放手機或錢包。短立領設計，背部繡有大面積且獨特的Barbour BAPE®品牌名，就連外套上的壓花鈕扣也採用了相同聯名標誌。值得一提的是，Barbour還首度聯名推出寵物服裝，同樣使用防水耐磨的油布面料，搭配AMO迷彩印花，內裡為Barbour純棉格紋。頸部以魔鬼氈黏扣固定，腹部扣環採可調節尺寸，燈芯絨領鮮明有特色，讓毛小孩可以跟主人一起穿上親子裝。

另外，Canada Goose、選貨店Concepts和BAPE®三方合作，推出為極地工作者而設的Expedition派克大衣，以及飛行員必備的Chilliwack夾克和Crofton連帽外套等，皆點綴了BAPE®招牌的CAMO專屬迷彩印花。其中的Crofton連帽外套不僅有迷彩元素，還加入BAPE®另一經典鯊魚圖案於帽沿上，而且採用全封式拉鍊，來向BAPE®的歷史致敬。

Canada Goose Crofton Shark鯊魚連帽外套30,100元。圖／Canada Goose提供

Barbour × BAPE@Camo Bedale油布外套23,600元。圖／Barbour提供

Canada Goose The Chilliwack Bomber飛行員外套35,600元。圖／Canada Goose提供

Barbour x BAPE@Dog Coat狗衣3,800元。圖／Barbour提供