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抽唯一「豬排主題房」！吉豚屋再推「牡蠣＋海老」套餐
呼應聖誕節到來，來自日本的「吉豚屋」推出期間限定的「牡蠣海老4人、雙人套餐」，現省140元。另外店內也推出百吉NiseKo新品「白色情人雪糕」的加購優惠方案，並且還與日本格拉斯麗台北飯店合作，打造全台獨家的「豬排主題房」，帶來獨特的住宿樂趣。
五倍券方案上路時，吉豚屋即推出200、500、1000元不等的限定套餐，並且持現金也可享同樣優惠。此次針對聖誕節，也新推出廣島牡蠣系列套餐，包括經典腰內豬排定食搭配牡蠣海老丼，以及涼拌時蔬、味噌豬肉湯的組合，每套500元；另外還有網羅4款餐點的1000元套餐，現省140元；酥炸牡蠣則是3顆優惠價165元。
吉豚屋館前店、信義二店、石牌店也推出雪糕甜點限定優惠。此次攜手日本Niseko雪糕，於店內提供「白色情人雪糕」、「草莓濃心雪糕」、「生巧克力濃心雪糕」等口味，原價每支49元，搭配主餐則可享35元優惠價。
除此之外，吉豚屋也於日本格拉斯麗台北飯店打造了「豬排主題房」，內部設有日式餐廳必備的擬真食物櫃，還有許多呼應聖誕節的聖誕裝飾。即日起參加官方粉絲團活動，就有機會抽中住宿券。
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