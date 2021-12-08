抽唯一「豬排主題房」！吉豚屋再推「牡蠣＋海老」套餐

呼應聖誕節到來，來自日本的「吉豚屋」推出期間限定的「牡蠣海老4人、雙人套餐」，現省140元。另外店內也推出百吉NiseKo新品「白色情人雪糕」的加購優惠方案，並且還與日本格拉斯麗台北飯店合作，打造全台獨家的「豬排主題房」，帶來獨特的住宿樂趣。

五倍券方案上路時，吉豚屋即推出200、500、1000元不等的限定套餐，並且持現金也可享同樣優惠。此次針對聖誕節，也新推出廣島牡蠣系列套餐，包括經典腰內豬排定食搭配牡蠣海老丼，以及涼拌時蔬、味噌豬肉湯的組合，每套500元；另外還有網羅4款餐點的1000元套餐，現省140元；酥炸牡蠣則是3顆優惠價165元。

吉豚屋館前店、信義二店、石牌店也推出雪糕甜點限定優惠。此次攜手日本Niseko雪糕，於店內提供「白色情人雪糕」、「草莓濃心雪糕」、「生巧克力濃心雪糕」等口味，原價每支49元，搭配主餐則可享35元優惠價。