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預算別交換禮物推薦！一定最想抽中的喬治傑生骰子組

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
年底交換禮物有許多精品新作可供選擇。圖／喬治傑生、迪生提供
年底交換禮物有許多精品新作可供選擇。圖／喬治傑生、迪生提供

年底節慶期間是許多人會和親朋好友相聚、交換禮物的時刻。今年不要再當一個只會送護手霜和香氛蠟燭的沒創意客人，精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）和都彭（S.T. Dupont）都有相當適合送禮的精緻有型隨身小物，質感精緻、設計男女皆宜，推薦給不同交換禮物門檻的對象。

喬治傑生在佳節前夕推出SKY、BERNADOTTE、COBRA系列生活精品新作。其中，法國設計師奧瑞利安巴巴利所創作的SKY系列，延續冰湖、雲朵與天空為靈感的設計，推出結合鏡面不銹鋼和皮革飾扣的卡牌遊戲盒、骰盅、骰盒等逸品，質感品味兼具，不論年齡性別所有人都可以使用，同時為也為珍貴的團聚時刻增添創意趣味與歡樂互動，是設定在1,000元、2,000元好友聚會交換禮物時的首選。

若與親密家人、朋友和愛人交換禮物，價位設定在5,000元左右，S.T. Dupont搶眼的金色系列亮面處理系列打火機，不論是雪茄、戶外咖、或是有使用蠟燭習慣的人，都會很高興收到高效能的經典MEGAJET和攜帶方便的MINIJET系列。精緻的筆具也是非常適合送禮的選項，針對女性推出Liberté her系列採用玫瑰金配白，洋溢季節氛圍，而D-Initial Tattoo系列則裝飾代表幸運、吉祥的蛇紋，並提供客製化專屬刻字，打造無可比擬的專屬感。

S.T. Dupont Minijet系列金色亮面打火機，5,600元。圖／迪生提供
S.T. Dupont Minijet系列金色亮面打火機，5,600元。圖／迪生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革骰子旅行組（一個杯子和五個骰子），2,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革骰子旅行組（一個杯子和五個骰子），2,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革骰子套組（五個骰子），1,400元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革骰子套組（五個骰子），1,400元。圖／喬治傑生提供
Liberte Her系列筆具，15,800元起。圖／迪生提供
Liberte Her系列筆具，15,800元起。圖／迪生提供
S.T. Dupont Megajet系列金色亮面打火機，7,900元。圖／迪生提供
S.T. Dupont Megajet系列金色亮面打火機，7,900元。圖／迪生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革卡牌套組（52張紙牌和小丑），1,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SKY系列不鏽鋼皮革卡牌套組（52張紙牌和小丑），1,900元。圖／喬治傑生提供

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