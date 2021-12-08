預算別交換禮物推薦！一定最想抽中的喬治傑生骰子組

年底節慶期間是許多人會和親朋好友相聚、交換禮物的時刻。今年不要再當一個只會送護手霜和香氛蠟燭的沒創意客人，精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）和都彭（S.T. Dupont）都有相當適合送禮的精緻有型隨身小物，質感精緻、設計男女皆宜，推薦給不同交換禮物門檻的對象。

喬治傑生在佳節前夕推出SKY、BERNADOTTE、COBRA系列生活精品新作。其中，法國設計師奧瑞利安巴巴利所創作的SKY系列，延續冰湖、雲朵與天空為靈感的設計，推出結合鏡面不銹鋼和皮革飾扣的卡牌遊戲盒、骰盅、骰盒等逸品，質感品味兼具，不論年齡性別所有人都可以使用，同時為也為珍貴的團聚時刻增添創意趣味與歡樂互動，是設定在1,000元、2,000元好友聚會交換禮物時的首選。