萊爾富雙12購物節開跑！推12元大杯熱美式咖啡限時快閃

電商「雙12」大檔將在本周日登場，萊爾富整合線上及異業資源推出眾多好康，更祭出0.14折起的優惠，像是雙12當天於Hi-Life VIP App整買零取內的「雙12專區」購買大杯熱美式咖啡只要12元（原價45元，等同2.7折），另有咖啡買12送12等優惠；雙12當天另於Hi-Life VIP App「整買零取」內的「生活票券」購買「魚池貳壹」限定飲品美食電子票券，最低10元即可入手，12月21日更祭出「魚池貳壹」限定飲品限量1元起超殺價、約原價0.14折。

今年雙12萊爾富在Hi-Life VIP App內的「整買零取」開設「雙12專區」，於12月12日當天推出大杯熱美式咖啡下殺12元活動，限量1.2萬杯，每人限購5杯，可採寄杯和分批取貨，兌換天數60天；大杯美式咖啡（熱/冰）、大杯拿鐵（熱/冰）享同品項買12送12優惠（兌換天數78天），最高現省660元。

隨著網路購物交易逐年大幅成長，萊爾富近年積極投入異業結盟，像是今年下半年在Hi-Life VIP App「整買零取」內開設全新的「生活票券館」，與各大餐飲品牌合作，首創推出能分批領取及轉贈親友的單人團購美食電子票券。響應雙12購物節，12月12日當天於「生活票券館」購買「魚池貳壹」的限定8款飲品電子票券，最低享10元起優惠（限量，原價約65至70元，約1.5折），每人每款限購一杯；12月21日當天另有10款限定飲品，分別祭出1元、10元及20元等超殺價（限量，原價約65至80元，最低約0.14折） ，每人每款限購一杯；12月12日至12月28日於「生活票券館」購買「魚池貳壹」任一飲品的電子票券，並於有效時間內完成兌換者，再加贈Hi-Life Original（櫻花）抽取式衛生紙100抽一包商品兌換券。訂購的電子票券及贈品衛生紙商品兌換券皆存放在Hi-Life VIP App中，憑電子票券即可至魚池貳壹任一門市兌換。

萊爾富今年分別攜手蝦皮商城與Yahoo奇摩超級商城，開設全新的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，雙12也推出多重優惠活動吸客。即日起至12月28日在蝦皮商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」購買商品，單筆消費滿1,212元即贈2杯大杯熱美式咖啡，原價單盒218元的勁赫醫用立體口罩10入可享5盒499元特惠價（約4.6折），雙12當天單筆消費滿999元即可享9折優惠（最高折100元，限量100名）。12月14日前在Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」購買商品，首筆消費單筆滿1,200元即贈萊爾富門市100元滿額購物金（門市消費滿300元可使用，不累贈），購物滿2件、其中一件即享9折優惠（以單價低者折扣）。

萊爾富針對賣家所提供的「萊賣貨」服務平台也推出全新官網，賣家不僅可透過「萊賣貨」平台將商品上架，同時還能將購買的賣場連結轉貼到facebook、Instagram、LINE等社群媒體，買家可透過購買連結進行下訂作業，並安心使用萊爾富店到店取貨付款功能。歡慶新官網上線，12月31日前在「萊賣貨」成立的訂單，於明年1月7日前到門市寄件完成者，即可享有寄件免運優惠（運費原價60元）。