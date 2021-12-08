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麥卡倫攜手三星甜點主廚 獻上全新年度系列可可協奏曲

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫順應「Bean to Bar」風潮，實現永續未來。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫順應「Bean to Bar」風潮，實現永續未來。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫引發搶購熱潮的年度限量Edition系列甫於去年告終，今年迎來全新年度限量系列「麥卡倫The Harmony Collection」，並推出該系列第一個酒款——可可協奏曲（The Harmony Collection Rich Cacao）。

「麥卡倫可可協奏曲」的概念，來自與麥卡倫深厚關係的合作夥伴——西班牙米其林三星餐廳El Celler de Can Roca的甜點主廚Jordi Roca所創立的精品巧克力工坊Casa Cacao。麥卡倫釀酒師Polly Logan親自前往西班牙進行深度風味之旅，探索出可可的全新風貌。

Polly Logan表示，「麥卡倫可可協奏曲」是雪莉桶威士忌與巧克力最美好結合的典範，特別選用麥卡倫窖藏中極具深邃馥郁巧克力、豐厚乾果香氣的頂級歐洲紅橡木雪莉桶，及帶有香甜蜂蜜及細膩香草的美國白橡木雪莉桶，勾兌出極具層次的濃郁黑巧克力香氣，口感柔軟香甜，尾韻細緻悠長更帶有巧克力特有的苦甜回甘滋味。

米其林三星甜點主廚Jordi Roca建議先啜飲一口「可可協奏曲」，讓香草、蜂蜜、肉桂等香氣縈繞口中，如漩渦般席捲入喉後，讓口腔中充滿馥郁雪莉桶威士獨有的深邃黑巧克力餘韻時，再輕嘗一口法式經典巧克力甜點BonBon，緊接著再啜飲一口「可可協奏曲」。此時口腔中如同正在演奏協奏曲一般，在雪莉桶威士忌的獨奏之下，加入了濃郁細膩的BonBon，讓威士忌與巧克力的交疊層次在味蕾迸發，進而帶向前所未有的境界，堪稱最奢華的威士忌與巧克力感官體驗。

近年歐美掀起「Bean（可可豆）to Bar（巧克力片）」風潮，從選豆、烘焙、研磨、調溫、成形，所有步驟皆由同一巧克力生產者掌握，這正是米其林三星甜點主廚Jordi Roca創立精品巧克力工坊Casa Cacao的初衷，不僅更能呈現細膩單一產區的可可風味並維持其品質水準，同時注重對自然環境的友善與永續性。

順應這樣的思潮，「麥卡倫可可協奏曲」特別將巧克力製程中所產生的可可豆果殼化身為100%可回收及可生物分解的精巧盒裝，成就出與大自然美好共存的品酩體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫釀酒師Polly Logan。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫釀酒師Polly Logan。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
米其林三星甜點主廚Jordi Roca。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
米其林三星甜點主廚Jordi Roca。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫可可協奏曲」建議售價4,380元。包裝盒採用由可可豆果殼所製成的100%可回收、可生物分解材質。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫可可協奏曲」建議售價4,380元。包裝盒採用由可可豆果殼所製成的100%可回收、可生物分解材質。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

巧克力 可可 甜點

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