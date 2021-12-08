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後疫情「療癒感」成新顯學！用精油放鬆身心迎接2022
對許多人來說，2021年無疑是讓人緊張且不安的一年，心情隨著疫情起伏不定，也因此在疫情趨緩之際，不少人發現「療癒感」成為新顯學。年終時分帶來耶誕節等節慶氛圍，更要對自己好一點，歡慶一年的辛勞，精油品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES（簡稱AA），每年都會推出10款禮盒，為大家暖心療癒，精油控們絕不能錯過送禮自用皆宜的好時機。
今年AA集結經典熱銷的沐浴油、香香薰蠟燭、身體護理保養推出10款限量版的節慶禮盒，讓每個人在家中，學著更重視自己、關愛自己，也能將這份心意及愛，帶給身邊的人一起分享。
特別推出的晚間舒緩、心靈之沐兩款聖誕樹角錐造型的沐浴油小禮盒，不用擔心交換禮物跟贈送禮物被丟出討厭的表情，還能獲得最佳好禮的頭銜。另外受精油控們最喜歡的10款經典複方精油「迷你沐浴油系列」、「典藏芳療精油珠寶盒」，更能為2022的每一天加油打氣。
受到心情影響，弄得全身緊繃，多久沒有讓自己安心好眠了？AA推出「美夢雙重奏」、「靜心舒眠」可以讓整夜好眠、提升睡眠品質，該充好電力迎接下一新年度到來。
從清潔、保養到護理都搭配歡沁玫瑰系列精油、歡沁玫瑰護膚霜來呵護肌膚外，此系列成分搭配來自阿爾卑斯的高山玫瑰，與具抗氧化效果的杏仁油、荷荷巴油，按摩散發的韻香能帶來暢快振奮的好心情。
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