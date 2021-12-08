7-11推OPEN POINT App雲端禮物卡！可轉贈當數位紅包

響應金管會提升非現金支付使用率政策，7-ELEVEN近年來積極推升非現金支付使用率，串聯OPEN POINT會員生態圈以「集團3大支付跨通路使用」、「擴大結盟多元銀行」、「OPEN POINT綁訂多元行動支付」3大策略，有效提升今年非現金支付占比達40%、年成長近10%。即日起7-ELEVEN擴大與銀行合作，持OPEN錢包至門市結帳消費享有11大銀行信用卡選擇，更應用數位科技開發OPEN POINT App「雲端禮物卡」服務，期望帶動新一波無現金消費習慣養成。

全新推出的OPEN POINT App「雲端禮物卡」即日起可線上購買、線下使用，以虛擬儲值卡結合行動App模式，購買完成後無須綁訂信用卡就能輕鬆享受類行動支付的購物體驗，服務一上線便可於6,300家7-ELEVEN支付使用，一次性的加值金額可依需求從300元到10,000元彈性選擇，還提供「轉贈功能」化身數位紅包，成為公司行號、個人用戶發送逢年過節、歲末尾牙、祝賀喜事的數位獎金、禮金新選擇。

根據金管會最新統計，今年累計至9月信用卡及電子支付簽帳金額達2兆2,735億元，較去年增加2.24%，7-ELEVEN積極推動集團3大支付工具串聯OPEN POINT會員生態圈提升非現金支付占比，藉由「擴大結盟多元銀行」策略推動差異化的滿額折、點數回饋行銷活動，帶動OPEN錢包、icash Pay今年交易金額創下歷史新高、年成長突破200%。即日起到7-ELEVEN消費可使用的OPEN錢包銀行信用卡數突破11家、持信用卡到店消費12月底前將提升至9家，12月31日前選用OPEN錢包到門市購物回饋率達10%〜20%。

7-ELEVEN同時以「集團3大支付跨通路使用」串聯OPEN POINT會員生態圈策略，以OPEN錢包開啟跨通路支付服務，累積16大通路可使用；轉投資事業愛金卡公司經營的icash2.0、icash Pay也積極擴大外通路合作達上千個品牌、上萬個線上線下服務據點，12月31日前加碼推icash Pay新舊戶到7-ELEVEN消費可享最高回饋150〜200點OPEN POINT。

為提供更省時、便利、多元的會員行動支付體驗，7-ELEVEN積極推動「OPEN POINT綁訂多元行動支付」，經過一年的努力之下，OPEN POINT會員生態圈開發的會員載具已可綁定OPEN錢包、icash Pay、街口支付、LINE Pay、橘子支付、悠遊付等6大支付工具，方便顧客到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票，服務至今吸引超過1億人次使用。