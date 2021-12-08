編號一的Tiffany百達翡麗5711限量表 12/11登紐約拍賣
Tiffany & Co.前兩天宣布，為紀念製表品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與Tiffany合作170週年，將推出共限量170枚的百達翡麗金鷹（Nautilus）型號5711/1A-018精鋼腕表配Tiffany Blue®表盤，並於12點及6點鐘位置分別印上「PATEK PHILIPPE」及「 Tiffany & Co.」雙品牌名稱。因為超級熱賣的型號5711今年將停產，這將會是最後一款5711精鋼金鷹，消息一出震撼鐘表圈。而富藝斯（Phillips）更於今日宣佈，首枚雙聯名的型號5711/1A-018將登上當地時間12月11日於2021紐約舉辦的鐘表拍賣，收益將全數捐贈予大自然保護協會（ The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。
限量170枚的雙logo腕表中，除了首枚將登上富藝斯紐約拍賣，其餘169枚則會在Tiffany於美國三大城市的少數專賣店銷售。型號5711的百達翡麗金鷹鋼表是品牌在2006年時為了紀念型號3700面世30週年而推出的表款，休閒奢華的設計備受當代時尚人士喜愛。Tiffany自1851年開始於美國市場經銷百達翡麗時計，至今170年，因此此款紀念表背面的藍寶石水晶玻璃錶背還刻上「170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe」；時至今日，Tiffany仍是唯一獲得百達翡麗時計雙簽名殊榮的經銷商品牌，使得具備Tiffany雙logo的表款在市場上一直深具價值，加上金鷹首次採用Tiffany藍為表盤，前所未見，深具收藏價值，估價約5萬美金起。
此次拍賣除了Tiffany與百達翡麗雙logo的金鷹5711，拍賣焦點還包括一枚極具歷史意義、優雅精美的George Daniels陀飛輪懷表，由傳奇製表大師George Daniels於1971年為鐘表藏家Edward Hornby全手工打造的作品，是1969至1974年間Daniels親手特製之極為罕有的首批八枚懷表系列之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言