編號一的Tiffany百達翡麗5711限量表 12/11登紐約拍賣

Tiffany & Co.前兩天宣布，為紀念製表品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與Tiffany合作170週年，將推出共限量170枚的百達翡麗金鷹（Nautilus）型號5711/1A-018精鋼腕表配Tiffany Blue®表盤，並於12點及6點鐘位置分別印上「PATEK PHILIPPE」及「 Tiffany & Co.」雙品牌名稱。因為超級熱賣的型號5711今年將停產，這將會是最後一款5711精鋼金鷹，消息一出震撼鐘表圈。而富藝斯（Phillips）更於今日宣佈，首枚雙聯名的型號5711/1A-018將登上當地時間12月11日於2021紐約舉辦的鐘表拍賣，收益將全數捐贈予大自然保護協會（ The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。

限量170枚的雙logo腕表中，除了首枚將登上富藝斯紐約拍賣，其餘169枚則會在Tiffany於美國三大城市的少數專賣店銷售。型號5711的百達翡麗金鷹鋼表是品牌在2006年時為了紀念型號3700面世30週年而推出的表款，休閒奢華的設計備受當代時尚人士喜愛。Tiffany自1851年開始於美國市場經銷百達翡麗時計，至今170年，因此此款紀念表背面的藍寶石水晶玻璃錶背還刻上「170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe」；時至今日，Tiffany仍是唯一獲得百達翡麗時計雙簽名殊榮的經銷商品牌，使得具備Tiffany雙logo的表款在市場上一直深具價值，加上金鷹首次採用Tiffany藍為表盤，前所未見，深具收藏價值，估價約5萬美金起。