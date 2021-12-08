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撐不住了！PORTER關18年台北東區概念店 網：時代的眼淚呀
成立超20年的台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL備受潮流迷喜愛，在全盛時期，於台北東區開設了迄今有18年歷史的PORTER概念店。但受到疫情衝擊，商圈轉移的影響，概念店日前也悄悄拉下鐵門，結束營業，消息曝光後，就有網友說「真的是時代眼淚！」
台灣尚立國際在2001年推出了PORTER INTERNATIONAL品牌，由於和日牌Yoshida Porter協議，達成行銷上的合作，因此有了KURA CHIKA by Porter 、PORTER INTERNATIONAL等獨立門市，分銷不同袋包商品，深受消費者喜愛。還在租金高昂的台北東區，有著各自的店面，對潮流迷而言具有指標性意義。而且在去年台灣尚立國際還自PORTER INTERNATIONAL中擷取部分元素，打造ADV_LABEL服飾品牌，首店同樣也開在東區，希望以「鐵三角」形式，一同重振商圈榮景。
無奈自2020年初開始的新冠肺炎影響，讓原本就欲振乏力的東區商圈，消費人口加速轉移到信義區和西區。即便台灣疫情趨緩，也不見人潮回流，因此母公司就關閉了具有18年歷史的PORTER INTERNATIONAL東區概念店，將其整併到鄰近的ADV_LABEL店面中，成為雙品牌複合式門市。PORTER INTERNATIONAL東區概念店可說是見證了商圈起落，以及台灣潮流文化的變遷，因此關店消息也備受熱議。台灣尚立國際也把經營重心移往信義區，除了原有的誠品信義、新光三越A9、A11等據點，12月中旬更要在台北101開出嶄新大店。
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