限時2天！全聯PX Pay單筆支付滿500元享福利點12倍送

準備迎接耶誕、跨年，採買日用品、暖身鍋物需求增加，全聯福利中心再度推出PX Pay會員專屬的「雙12 PX Pay年終慶典」，不論實體門市還是「PXGo!全聯線上購」都推出限定歡慶活動，指定期間使用PX Pay支付單筆滿500元福利點12倍送；另PXGo!更搶先推出暖身慶，即日起至12月9日使用PX Pay支付單筆滿600元享5%福利點回饋；使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆消費滿1,000元贈300福利點；購買分批取指定商品包含OFF COFFEE全品項及阪急麵包等，可享15送5好康。

而實體門市更於12月11、12日限時2天，只要使用PX Pay支付，單筆滿500元即立馬享福利點12倍送；「PX Go!全聯線上購」加碼回饋會員，自12月10日起提早1天開跑「1212 Buy家節」，除了單筆滿500元福利點12倍送外，另享電商獨家專屬回饋，單筆滿1,200元再享12%福利點，購買分批取指定商品如OFF COFFEE全品項及阪急麵包等，不只享限時組合1,212元優惠價，搭配使用PX Pay支付單筆滿1,200元回饋12%福利點，等於最高能享約15.6%福利點回饋。