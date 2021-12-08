Chou Chou法料餐廳回來了！3.0版全新菜單環扣東亞元素

暫別市場的Chou Chou法式料理餐廳回來了！重新回歸的Chou Chou，為五週年開啟全新里程碑，由經營者兼主廚林明健（Chef Kin）攜手加拿大知名新日式料理餐廳Nupo前任主廚Jason（陳思凱），推出全新風貌Chou Chou 3.0菜單。

Chef Kin香港成長背景與豐富閱歷，跟Chef Jason擅長的日法料理碰撞出精彩火花，新冬季菜單選用日本A5和牛、鴨肝、帝王蟹、鮑魚等頂級食材，結合當令海鮮及蔬果香草，以法式料理工序為本，融入生魚熟成、茶碗蒸、炭燒、醃漬、炊飯等日式料理概念及技法，並巧妙穿插兩位主廚鍾愛的東南亞香料增添味覺記憶，呈現現代、簡約、直接的料理風格，為消費者帶來更細膩的味覺體驗。

Chou Chou法式料理餐廳於2016年12月開業，2018至2021年連續4年獲得米其林餐盤推薦；週一至週五午間不營業（每週二公休），晚間僅供應一款菜單，九道料理定價3880元；週末午間套餐提供六道料理，定價2880元；套餐另附開胃小點、餐後佐茶小點，需另加收原價一成服務費。菜單部分菜色將視食材供應調整，每季更換一次菜單。

Chef Kin表示：「Chef Jason加入後彷彿多了邏輯清晰的腦袋，我們激盪出許多火花，特別是他對海鮮和南洋香料的拿捏令人覺得驚喜。」

新任主廚Jason原為加拿大知名新日料餐廳Nupo的主廚，師承加拿大名廚Nupo經營者Darren MacLean，擅長法式料理結合日本料理的纖細及東南亞香料元素，對於亞洲味道的詮釋能精準掌握但又不落俗套，透過食材處理及料理技法完美呈現特有的Umami（甘鮮旨味），和喜愛玩味南洋香料、融合香港背景與異國風味的Chef Kin默契十足。

Chef Jason以和洋料理手法巧妙穿梭搭配、自然流暢，「剝皮魚、文蛤油醋、白柚」熟成三日賦予濃縮鮮味與緊緻肉質，文蛤高湯加入味噌提鮮調製柳橙油醋汁，及白柚、紫蘇，酸香鮮爽；「帝王蟹蒸蛋、冬蔭功、皮蛋、蝦夷蔥」冬蔭功泡沫為甘鮮滑嫩帝王蟹茶碗蒸帶來南洋惹味卻不搶風采，晶瑩剔透皮蛋蛋白增添口感及鮮香；「野生土魠、柑橘荷蘭將、蘆筍」以日式炭烤方式，燒至高溫的備長炭炙燒，鎖住海鮮水分與鮮甜，野生鮮魚的豐足油脂與炭火共舞，煙燻香氣是最佳調味；「日本A5和牛、牛肝菌飯、漬蛋黃」則以日式漬蛋黃的濃鮮呼應生燙日本A5和牛的脂香及牛肝菌飯的雅緻暖香。

Chef kin的香港背景，亦於以下料理呈現：「冬季蔬菜餃、草本上湯、山茼蒿」以港式蝦餃發想，融入甜菜根汁的Q柔澄粉皮包覆冬季蕈菇及冬筍，以金華火腿雞高湯為底的溫熱草本上湯融合茴香、薑、與香茅的暖潤暖香；「鴨肝泡芙、金棗醬、茵陳蒿」猶如港式菠蘿油，外酥內軟泡芙內夾香煎鴨肝佐酸甜金棗醬，肥腴鴨肝猶如奶油般滑潤，與酥香菠蘿包完美交融。

此外，擁有英國葡萄酒品飲系統WSET L3及國際唎酒師證照的侍酒師Asa，以「環遊世界」為主題羅列各個經典產區的葡萄酒，餐酒搭配亦以此為發想，引領消費者用味蕾環遊世界。與冬季菜單中大量東亞元素相對應，酒單中特別將亞洲葡萄酒及日本酒獨立成頁，同時也挑選半瓶裝品項的香檳、葡萄酒及清酒，提供想適度品飲又不願貪杯消費者更貼心選擇。

◎Chou Chou法式料理餐廳

．電話：02-2773-1819

．地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄22號1樓（捷運忠孝敦化站5號出口）

．營業時間：晚餐——週一至週日18:00～22:00（每週二公休）；午餐——週六、日12:00～14:30