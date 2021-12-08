2021必訪teamLab未來遊樂園！主辦與atre艾妥列合推優惠

今年必訪士林科教館的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」！其作品被全球千萬人次打卡，本次展出的作品是基於「共同創造：共創」概念下所規劃的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出至今觀展者好評不斷，呼籲民眾把握機會前往參觀，無論大人小孩都可在這找到樂趣，可謂是老少咸宜的互動藝術展。

主辦單位聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手來自東京，擁有約 43 家日本品牌駐店的 atre艾妥列合作，邀請大家重溫過去赴日旅行的美好記憶。即日起至2022/1/2前，憑atre艾妥列9-11月發票於本展購票亭購票享活動價($350/張)；另憑本展覽票根於atre艾妥列指定專櫃消費可享專屬優惠，活動詳情請上udn瘋活動官網最新消息查詢。

展方表示除提供良好觀展品質與內容外，熱烈邀請每位喜愛藝術展覽民眾利用平日時間前來FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！也希望提供超值的看展福利享受給每一位展覽購票者。

結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」即起至2022/1/2憑atre艾妥列9-11月發票於展覽現場票亭購票享活動價$350/張。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。