快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

搶疫情後尾牙商機 日式庭園飯店綠舞推「偽出國」專案

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

誰說春酒尾牙只是聚餐？宜蘭綠舞國際觀光飯店推出微旅行兩天一夜春酒尾牙專案，入住舒適寬敞客房、和伙伴一同暢遊日式園區充分感受日式風情，還能近距離接觸超人氣萌寵「羊駝」、「水豚」及「狐獴」，歲末年終用一場別出心裁小旅行犒賞今年的辛勤耕耘，展望新的一年！

即日起至2022年3月31日期間推出「福虎生風春酒尾牙住房專案」，兩天一夜住宿含早餐及春酒尾牙中式筵席，每人NT$2,900起，專案贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠；除享一泊二食外，還能暢遊日式主題園區體驗各項日式主題活動，及各項放鬆身心的館內設施。

綠舞指出，今年初加入綠舞的萌寵們更是園區的一大焦點，超人氣的療癒模樣，掀起一波打卡熱潮！剛滿周歲的羊駝小寶貝「可可」及「露露」，蓬鬆的軟毛及自帶微笑的上揚嘴角，備受遊客喜愛；精巧靈動的狐獴開放近距離觀察，如同沙漠中的小精靈充滿活力的可愛模樣；還有來自南美洲的「水豚君」，圓滾滾的身軀加上呆萌的步伐，看著就能一掃忙碌疲倦的身心！

綠舞強調，若想單純用餐，則推薦尾牙春酒餐飲專案，平日限定「雅致專案」每桌只要NT$6,880＋10%，假日「經典專案」每桌只要NT$8,880＋10%起，價格實惠CP值高！席間三小時可享果汁暢飲、每桌加價NT$800+10%無限供應啤酒、加價NT$1,000+10%升級為精選紅酒無限暢飲！訂席平日滿15桌、假日滿20桌（含）以上加贈風呂券6張（價值NT$3,600）！

累積了一年的辛勞，是時候安排一趟放鬆身心的小旅行給自己及夥伴；綠舞飯店園區舒適廣闊、日式園區擁有豐富日體驗活動，可遠眺龜山島、太平洋及蘭陽平原美景。讓員工在綠意盎然的大自然環境中放鬆身心、回顧精采成果，犒賞員工一年以來的辛勞、展望來年再創佳績！活動詳情請至官網：www.dwsresort.com.tw 或會議預訂專線03-960-3808轉6505。

尾牙 紅酒

延伸閱讀

移工專案入境開放其他國？許銘春：近期會有結論

彰化最夯彩色花海升級！「董家花田」即日開園，超萌摩艾石像秒出國

陳時中破功？ 失聯移工打疫苗被捕

南投草屯植物公園保住了！手工藝園區繞地開發

相關新聞

HUBLOT x村上隆第二發！彩虹微笑小花彰顯大師可愛理念

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）持續與日本藝術家村上隆合作。今年首發將村上隆標誌性的微笑小花化作腕表，可愛的同時All...

OKmart限時4天「大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」

雙12購物節即將到來，OKmart推出OKCAFE限時優惠活動，12月9日至12月12日限時4天於全台門市推出大杯莊園級...

限時3天！7-11行動隨時取推「指定CITY系列買12杯送6杯」

搶攻年終雙12購物商機，7-ELEVEN「i預購」平台即日起至12月12日推出「12.12一起+1」活動，購買指定商品消...

機能服飾跨界潮牌話題十足 毛孩也能穿出街頭潮流感

英國戶外和生活方式品牌Barbour與加拿大國寶品牌Canada Goose近期都不約而同，推出與潮牌A Bathing...

抽唯一「豬排主題房」！吉豚屋再推「牡蠣＋海老」套餐

呼應聖誕節到來，來自日本的「吉豚屋」推出期間限定的「牡蠣海老4人、雙人套餐」，現省140元。另外店內也推出百吉NiseK...

預算別交換禮物推薦！一定最想抽中的喬治傑生骰子組

年底節慶期間是許多人會和親朋好友相聚、交換禮物的時刻。今年不要再當一個只會送護手霜和香氛蠟燭的沒創意客人，精品品牌喬治傑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。