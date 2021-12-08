搶疫情後尾牙商機 日式庭園飯店綠舞推「偽出國」專案

誰說春酒尾牙只是聚餐？宜蘭綠舞國際觀光飯店推出微旅行兩天一夜春酒尾牙專案，入住舒適寬敞客房、和伙伴一同暢遊日式園區充分感受日式風情，還能近距離接觸超人氣萌寵「羊駝」、「水豚」及「狐獴」，歲末年終用一場別出心裁小旅行犒賞今年的辛勤耕耘，展望新的一年！

即日起至2022年3月31日期間推出「福虎生風春酒尾牙住房專案」，兩天一夜住宿含早餐及春酒尾牙中式筵席，每人NT$2,900起，專案贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠；除享一泊二食外，還能暢遊日式主題園區體驗各項日式主題活動，及各項放鬆身心的館內設施。

綠舞指出，今年初加入綠舞的萌寵們更是園區的一大焦點，超人氣的療癒模樣，掀起一波打卡熱潮！剛滿周歲的羊駝小寶貝「可可」及「露露」，蓬鬆的軟毛及自帶微笑的上揚嘴角，備受遊客喜愛；精巧靈動的狐獴開放近距離觀察，如同沙漠中的小精靈充滿活力的可愛模樣；還有來自南美洲的「水豚君」，圓滾滾的身軀加上呆萌的步伐，看著就能一掃忙碌疲倦的身心！

綠舞強調，若想單純用餐，則推薦尾牙春酒餐飲專案，平日限定「雅致專案」每桌只要NT$6,880＋10%，假日「經典專案」每桌只要NT$8,880＋10%起，價格實惠CP值高！席間三小時可享果汁暢飲、每桌加價NT$800+10%無限供應啤酒、加價NT$1,000+10%升級為精選紅酒無限暢飲！訂席平日滿15桌、假日滿20桌（含）以上加贈風呂券6張（價值NT$3,600）！

累積了一年的辛勞，是時候安排一趟放鬆身心的小旅行給自己及夥伴；綠舞飯店園區舒適廣闊、日式園區擁有豐富日體驗活動，可遠眺龜山島、太平洋及蘭陽平原美景。讓員工在綠意盎然的大自然環境中放鬆身心、回顧精采成果，犒賞員工一年以來的辛勞、展望來年再創佳績！活動詳情請至官網：www.dwsresort.com.tw 或會議預訂專線03-960-3808轉6505。