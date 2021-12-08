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喝早茶、喫午茶！飯店暢玩「非用餐時段」的新創意

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
結合雪花、耶誕老人、耶誕樹等歡樂節慶元素，一系列誘人的甜蜜美點令人愛不釋口。圖／台北文華東方酒店提供
結合雪花、耶誕老人、耶誕樹等歡樂節慶元素，一系列誘人的甜蜜美點令人愛不釋口。圖／台北文華東方酒店提供

餐飲市場回溫，台北星飯店除了用餐時段食客回流，也積極打造「非用餐時段」的創意賣點；台北文華東方酒店針對耶誕，聯手文華精品法籍主廚設計美妙的「耶誕繽紛下午茶」，雪花、耶誕老人、耶誕樹等歡樂節慶元素，都幻化為一個個可愛精緻的耶誕幸福甜點；台北美福則重現香港茶樓風情。

星飯店利用各種時段搶灘，除了賣創意、「限時」助攻，也不乏各類跨界。台北君悅酒店日前首度攜手冉冉茶事創辦人藍大誠跨界合作，分別於漂亮廣式海鮮餐廳及凱寓舉辦兩場精品午茶宴，以品酒會形式，精選招牌清爽茶款逐步至濃重風味，同時品嘗餐廳招牌美點佐茶。12月10日晚間，凱寓還有一場限量60位的「茶風味學食藝盛宴」，以雅緻中式茶香宴席佐4款極品香茗。

台北文華東方酒店「青隅」也於即日起至明年1月9日推出「耶誕繽紛」下午茶饗宴，像是「耶誕雪花」的覆盆子開心果慕斯、「耶誕老人」滋味是白巧克力金桔蛋糕，還有巧克力太妃糖泡芙風味的「耶誕樹」；搭配鹹點如蟹肉雞蛋沙拉起司泡芙、黑櫻桃鴨肝佐紅辣椒凍、尼斯沙拉佐鮪魚醬汁等。經典下午茶每人1,380元。

台北美福則是將香港傳統早茶文化端呈上桌，即日起至12月26日，每周六、日早上8點30分於潮粵坊港潮餐廳，以「一盅兩件」重溫香江日常。提供細火慢熬的廣式糜粥，烹出綿密滋味，以及蒸籠、煎炸與甜品類的多樣港式點心，精緻小點每份最低140元起，晨間時光佐以水滾茶靚的清香茗氣，享受廣東正宗早茶風味。

台北君悅酒店大玩跨界，茶與餐完美互搭。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店大玩跨界，茶與餐完美互搭。圖／台北君悅提供
想念香港？到台北美福大飯店「嘆早茶」吧。圖為松阪肉片皮蛋粥。圖／台北美福提供
想念香港？到台北美福大飯店「嘆早茶」吧。圖為松阪肉片皮蛋粥。圖／台北美福提供
耶誕繽紛下午茶饗宴限時限量供應。圖／台北文華東方酒店提供
耶誕繽紛下午茶饗宴限時限量供應。圖／台北文華東方酒店提供

酒店 下午茶

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