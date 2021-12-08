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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」億萬購物金、免運券大放送 Switch健身環組合1折瘋搶

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」豪撒超過300萬遊戲獎勵，免費抽iPhone 13全系列。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」豪撒超過300萬遊戲獎勵，免費抽iPhone 13全系列。圖／蝦皮購物提供

蝦皮雙12暖身搶先開跑，11天已發出近350萬人次的免運券，買氣與雙11大檔不相上下。蝦皮購物推「12.12狂歡生日慶」，祭年末大紅包「億萬購物金」、10張0元起全站免運券等多重優惠外，同時攜手「欣葉」與「饗賓」2大餐飲集團提供破億優惠，並於12日再加碼釋出麥當勞六塊鷄塊1元即享券，及1元蝦皮店到店的大杯經典熱可可。雙12期間更攜手26家銀行祭出最高回饋5,000刷卡金，其中國泰世華蝦皮購物聯名卡更最高回饋26%。

蝦皮「12.12狂歡生日慶」於12月12日當天攜手百大國際知名品牌，整點推限時瘋搶1折起，Switch紅藍主機＋健身環生日驚喜價，下殺1折只要1,298元；霓淨思極透光亮白淡斑精華超值組也在00:00祭出瘋搶百元超殺價；還有年度話題新機iPhone 13 Pro優惠下殺5折，只要16,450元。

想要在雙12大採購的民眾，別忘了預先領取全站0元起免運券10張，即日起開放領取8.5折神券，限12月12日當日0～2點使用，最高折抵2,000元，先用先贏。另外，蝦皮購物還準備了最高折抵5,000元的限量商城9折券，12月12日當日先用先贏，整天皆可使用。當天整天還會豪灑購物金，有機會獲得全年度最高面額的滿額100%折抵購物金，最高可折到6,000元，數量有限，先搶先贏。

而蝦皮也觀察到，今年因為疫情民眾待在家的時間變長，食品類衝上熱賣品類第2名，各式生活用品也持續佔據熱賣榜首，反而是3C類別排名下降。雙12檔期加上耶誕跨年節慶需求，預估居家用品、耶誕相關裝飾或送禮需求將再度提升買氣。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」，12月12日全天24小時豪撒購物金不停歇。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」，12月12日全天24小時豪撒購物金不停歇。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手破200萬品牌及店家共同歡慶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手破200萬品牌及店家共同歡慶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」傾全站之力，祭年末大紅包「億萬購物金」、10張0元起全站免運券等多重優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」傾全站之力，祭年末大紅包「億萬購物金」、10張0元起全站免運券等多重優惠。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 雙11 疫情

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