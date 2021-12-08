全台唯一「烏龍茶感咖啡」！哈本4次手挑的阿里山豆
近年獨具特色的阿里山咖啡逐漸在國際嶄露頭角，不但屢屢奪下咖啡評鑑獎項，生豆價格也媲美世界頂級生豆─最佳巴拿馬（B.O.P）得獎豆。精品咖啡品牌哈本咖啡於歲末推出「山林之心」珍藏版禮盒，將台灣最高產區咖啡豆，分別經水洗工法、日曬工藝打造截然不同的風味，同時保有阿里山咖啡獨有的茶感風味。
這款禮盒包裝採用不鍍膜環保處理，表現對山林的珍視與感激，山形浮雕則是阿里山峰的面貌。即起於哈本咖啡官網、Pinkoi等平台開放預購，12/20前預購可享早鳥價1,280元。
山美產區雖有純淨水源與豐沃土壤，但也因諸多限制影響咖啡產量，此批次咖啡豆歷經摘果、處理及烘焙多道工序，歷經4次手挑，1公斤咖啡櫻桃僅得約500克熟豆，產量稀少，咖啡師透過多種焙度與烘焙曲線試驗後，重新詮釋阿里山咖啡豆獨有風味，包括水洗豆的高冷悠長與華麗甜美的日曬豆。
日曬處理經過烈火烘焙，帶出豐潤明亮的漿果與蜜桃氣息，淺嘗時能品味如龍眼乾、燒甘蔗香等特殊風味，產區特有烏龍茶感與紫羅蘭花香，則於喉頭尾韻緩緩浮出；水洗處理則著重發揮天然風味，放大木質調與花香，讓獨具特色的熟茶感格外亮眼，品嘗時具有清亮回甘滋味，有如阿里山經典烏龍茗茶般迷人。
哈本咖啡店鋪預購開跑，官方網站及Pinkoi等線上平台將同步開放預購，首波預購可享早鳥優惠價1,280元（原價1,480元），每款禮盒皆附贈咖啡師手記一張。單筆訂購50盒以上，另提供外盒腰封企業LOGO燙金服務。
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