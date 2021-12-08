新東陽 X 「華燈初上」聯名肉乾！加碼抽10萬點紅利

每年12月是感恩、分享與品嘗美食的節日，新東陽除了外皮焦香酥脆、應景的烤火雞限時登場，今年另與聲量超高的最強華語劇《華燈初上》推出聯名限定款肉乾，購買就有機會抽中10萬點紅利；此外，11月推出的五倍券加碼活動，也將延長至2022/1/2。

「新東陽火雞」是每年11月感恩節到12月耶誕節限定推出的限定商品，以獨家比例的醃製香料：茴香粉、五香粉、玉桂粉等數十種香草植物，經過適當時間的醃漬後慢火燻烤，烘烤出無肉腥味且帶有自然香草香的火雞肉，外皮酥脆，肉質多汁美味，業者的推薦吃法，捲上有嚼勁的墨西哥烤餅，再依個人喜好增添如黃瓜絲、洋蔥絲、生菜、美乃滋等配料，最後加上獨特鹹甜醬汁，就成耶誕餐的獨特美味。

新東陽表示，為回饋顧客，前50名預購單隻火雞的會員，即加贈新東陽明星吉祥物「SUNNY點點保冷托特包」。

另搭配熱播中最強華語劇《華燈初上》，會員於新東陽全通路購買聯名限量款「古早味炭烤豬肉乾」即加贈會員紅利3,000點，同筆消費滿額399元還可參加「大同電鍋、10萬紅利」抽獎活動。「耶誕狂想曲」檔期自即起至2022年1月2日。