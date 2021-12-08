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飯店圍爐預約滿 台南遠東香格里拉「加開席次」！

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉推出多款年味十足的伴手禮，「好運蛋黃酥禮盒」每盒399元。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉推出多款年味十足的伴手禮，「好運蛋黃酥禮盒」每盒399元。圖／台南遠東香格里拉提供

國內疫情趨緩，加上台商返鄉過年潮，帶動春節期間餐飲商機，各大星級飯店的圍爐宴也多已預訂額滿，一桌難求。台南遠東香格里拉醉月樓中餐廳、遠東Café 自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦館以及私人宴會包廂，除夕圍爐宴早在10月底就已訂滿，因應龐大用餐需求，飯店即起加開中型宴會場地，同步推出年菜外帶單點及套餐組。

宴會場地用餐，可欣賞樂團演出、大玩童趣遊戲，還有新年幸運抽獎、全家福拍攝等活動，品嘗港籍主廚葉建穩掌杓的澎湃廣式年夜飯，包含龍蝦水果沙拉、木耳海蜇絲、五味軟絲等6道開胃拼盤，緊接著以佛跳牆暖胃，再享用功夫料理如清蒸龍虎石斑、紅酒燉羊排、鮮蟹糯米糕等，最後以手工點心及當季水果為宴席完美結尾。每桌6位15,888元起，10位23,888元起；另因應初一至初四家庭團聚獨立包廂需求，加開午晚宴預訂，每桌10位23,888元起，均可享果汁及茶無限暢飲、贈送紅酒。

除夕當日新鮮現煮，常溫套餐組與單點年菜同步登場，由醉月樓主廚許忠賢掌杓，推出6人份「虎虎生風年菜組」，集結主廚招牌菜餚，五菜一湯兩點心，每套11,888元，2022年1月21日前訂購且付清款項者享早鳥優惠9折，加價2,000元可將湯品升等鮑魚婆參火烔三寶鍋（原價4,888元），同時也提供各項單點。

台南遠東香格里拉也預備多款伴手禮，像是「醉月雙醬禮盒」、「鴻圖大展雙糕禮盒」、「好運蛋黃酥禮盒」、「旺旺鳳梨酥禮盒」、「鴻運綜合鳳梨酥禮盒」、「恭喜發財巴斯克禮盒」，還有日式風味「招財進寶燒菓子禮盒」等，價格自399元至999元，並可依預算客製化禮盒。

台南遠東香格里拉宴會廳訂位專線：06-702-8833，餐廳訂位及外帶年菜禮盒系列專線：06-702-8856。

台南遠東香格里拉年菜外帶「膏蟹西港麻油土雞飯」，澎湃大氣、視覺感十足。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉年菜外帶「膏蟹西港麻油土雞飯」，澎湃大氣、視覺感十足。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉宴會廳除夕圍爐宴加開席次。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉宴會廳除夕圍爐宴加開席次。圖／台南遠東香格里拉提供

年菜 鳳梨酥 香格里拉

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