滋滋作響的感官盛宴！此生必嚐十大頂級鐵板燒

五感盡享的美味碰撞

說起頂級的用餐體驗，你心中浮現的是優雅華美的法式Fine Dining，還是日式職人嚴謹的割烹料理呢？在台灣，所有頂尖餐飲中，發祥自日本、擷取精緻法餐神髓的頂級鐵板燒，正是最富代表性、獨具一格的存在。坐在鐵板邊，欣賞師傅的煎鏟行雲流水、新鮮食材滋滋作響，一次滿足視、聽、嗅、味感官，可謂極上享受！



這些單客2000元以上的頂級鐵板燒，選用最高檔食材，融合全餐概念與板前交流形式呈現盛宴。時值年末，想犒勞自己整年來的辛勞，當然要讓每分錢都花得值得！馬上就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，尋覓十間網友熱議的頂級鐵板燒，顛覆你的美食視界！（分析期間：2018/11/19~2021/11/18）

Image Source：犇鐵板燒

BEN Teppanyaki 犇鐵板燒





五次冠軍！No.1 犇鐵板燒

在所有高檔鐵板燒中，比頂尖更頂尖，台北首屈一指的領航老字號「BEN Teppanyaki 犇鐵板燒」今年已是第五度奪得冠軍！以神級嚴選牛肉君臨頂點的犇鐵板燒，再度封王絕對當之無愧！

從命名中不難覺察，犇鐵板燒的核心方針，在於嚴選最頂級牛肉上桌，全年備有北海道、熊本產地直送的極上日本和牛牛排A5，與Prime老饕肋眼眉牛排，牛肉靜待18天低溫熟成後，方得呈獻，有嚐過的網友形容，其口感絲滑直逼奶油，肉塊彷彿包不住汁液，經舌尖輕輕一頂、醇厚的肉香迸發，瞬間甜美衝擊得令人近乎暈眩！

不僅牛肉厲害，犇鐵板燒還享有與全台最大供應商合作直送的每日活海鮮，深不可測的備貨實力，在在展現君臨頂級鐵板燒霸主的氣勢！

推薦來用餐的老饕，可以選擇今年全新推出的「料理長Omakase套餐」，除頂級牛排外，還有松露滑蛋沙朗菠蘿包、鐵板和牛刺身A5、蔥爆和牛牛筋等獨門菜色一次享用！可謂此生必嚐的夢幻饗宴！

Image Source：犇鐵板燒、facebook／GQ Taiwan

No.2 紅花鐵板燒

1979年開幕的紅花鐵板燒，是開啟台灣鐵板燒專賣的先驅集團之一，旗下根據定位分為「紅花」、「小紅花」、「漾紅花」、「舞紅花」不同品牌，屬於高檔價位的紅花鐵板燒旗艦店，店址位於台北101內，採包廂式座位，配有專屬廚師服務，尊榮感營造得相當到位，很適合家庭聚餐或情侶約會，主打的午間套餐，有機會品嚐到日本生食級干貝、南非鮑魚、深海圓鱈等新鮮海味，許多網友提到，若點澳洲龍蝦，會看到師傅拿起整尾活跳跳、還在動的龍蝦料理，當真是尚青！

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No.3 Ukai-Tei

日本Ukai-Tei是全球首間拿下米其林星星的鐵板燒餐廳，在台灣的台北、高雄都有展店，融合了本地食材，提供僅當地能品嚐到的美味，並加諸富日式風格的素麵等菜單。有食客分享用餐過程中，廚師體貼替換掉忌口食材，讓顧客感覺呵護備至，用心關照的服務正是烘托出高級感的關鍵！和日本本店不同的是，台灣Ukai-Tei不需等待同席18名客人全都入座後才開桌，制度較為彈性，不過要享受米其林級的奢華體驗，除了摳摳準備夠以外，還要記得提早訂位，才吃得到喔。

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image source: THE UKAI TAIPEI

No.4 饗宴鐵板燒

頂級鐵板燒不只大台北地區有！饗宴鐵板燒—這家以無菜單料理、互動式用餐體驗聞名的頂級鐵板燒就坐落在宜蘭縣五結鄉，開業至今已18個年頭，周杰倫、林俊傑都曾是座上賓，老闆兼主廚的阿勇師本著希望讓客人吃到「當地、當令」食材的心願，發展無菜單料理，除了剛進港的新鮮漁獲外，幽默健談的師傅們更是餐廳的一大招牌，會細心解說每道食材的由來、烹調撇步，輕鬆歡樂的氛圍是人氣居高不下的秘訣！唯一要注意的是，這裡只收現不刷卡，來吃記得現金要帶夠。

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No.5 明水然 無菜單鐵板燒

搜尋起高CP值的頂級鐵板燒，明水然 無菜單鐵板燒一向榜上有名，餐廳有著經營水產50年的漁船背景，供應新鮮現捕的頂級海產，每日菜單都根據當天漁獲變化，最讓饕客驚豔的是，主打全台最低價的「活龍蝦海陸套餐」，不論哪種價位，都可以吃到上等波士頓龍蝦，活龍蝦現煎之後能嚐到豐厚蝦膏、蝦卵，師傅更會貼心幫忙蝦螯去殼，配上金沙醬點綴另一番風味，高貴不貴的體驗讓人超心動！



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No.6 ROBIN'S鐵板燒

ROBIN'S鐵板燒位在台北晶華酒店內，曾獲得米其林餐盤推薦，名稱的由來是為了紀念深得顧客青睞的外場經理ROBIN，也表達餐廳對於細緻服務的不變堅持，ROBIN'S鐵板燒的最大特色是採用無煙電熱板，烹調來自美國、日本、澳洲......等多國頂級牛排，用近200度鎖住甘美肉汁！作為老字號的飯店鐵板燒，高水準的料理、包廂，以及大器有情調的用餐環境，都是令熟客們念念不忘回訪的要素。

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No.7 Den Teppanyaki 展鐵板燒

被譽為「頂級鐵板燒隱藏天花板」的Den Teppanyaki 展鐵板燒，是台北一線的預約名店，店址位於神秘感十足的大安區私人招待會所，用餐方式採小包廂包場，主持板前的靈魂人物是前大葉鐵板燒的展師傅，餐廳最為人津津樂道的莫過於完全不加一滴奶油的烹調方式，完整再現食材風味，據幸運預約到的老饕表示，連尋常的炒飯出餐，都直接加入生猛活龍蝦，真的超誇張！雖然要價不菲，但保證大開眼界。

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No.8 Mark's Teppanyaki鐵板燒

Mark's Teppanyaki鐵板燒由台北萬豪酒店常務董事Mark一手精心策畫，溫暖典雅的金色系裝潢出自日本室內設計名家森田恭通之手，折成和服般的餐巾等細節間也體現著滿溢的和風精神，大廚曾赴日本、新加坡磨鍊鐵板燒與法式料理，擅長詮釋東西方菜系，餐廳的包廂只要兩人就可以預定，隔音效果極佳的環境，十分適合情侶及商務人士造訪。

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No.9 HANA錵鐵板燒

位於台北市中山區，1976年創立、至今45歲的HANA錵鐵板燒是不少老台北人都知曉的高級鐵板燒，門口不負店名的招牌櫻花樹常年盛開。這裡的主餐不僅提供極黑牛肋眼等牛排，還有超頂級的神戶牛排限量供應，套餐還有機會嚐到被網友讚為「全台最必點」的洋蔥湯，用完正餐後會移駕咖啡桌品嚐甜點，雖然甜點無法自選，但絕美的擺盤搭配布置，簡直不能更好拍！

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No.10 江雁塘新時尚鐵板燒

江雁塘新時尚鐵板燒位於新生高架橋下，主打雲丹皇貝、太平洋活龍蝦等多種高CP值現流海產，烹調方式重視食材本味，除了是頂級鐵板燒中的口碑名店，還推出絕無僅有的「紅、白、清酒無限暢飲」方案，打從一進門便會見識到整片明亮乾淨的酒櫃，配上詳盡的葡萄品種解說牆，處處展示著老闆對於葡萄酒的熱情，是生日慶功、找尋微醺的絕佳去處。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月19日至2021年11月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『頂級鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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