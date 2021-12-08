零食袋裡的神祕紙片 業者揭是新型的乾燥劑

「這是哪來的紙片?」民眾最近吃零食時，注意到包裝裡有像紙片一樣的東西，本以為是包裝時誤包進去，卻發現紙片上寫著「乾燥劑」，而懷疑「真的是乾燥劑嗎？」、「真的有乾燥作用嗎？」，業者表示這是新型的乾燥劑，看起來雖然像是厚一點的紙片，但製造原理與一般的乾燥劑是一樣的，但價錢卻比傳統的乾燥劑貴了許多。

民眾最近拆開日本進口的仙貝零食，發現裡面有像紙片一樣的乾燥劑，懷疑是自己眼睛花了，還是業者包錯，但乾燥劑販售業者表示，這種紙型乾燥劑日本確實使用相當普遍，但台灣用的還不多，主要是價格是傳統乾燥劑的5、6倍，比較高級、而且空間受限的商品才會使用。

業者表示，紙型乾燥劑看起來就像厚一點的紙片，但其實兩層紙中間夾的就是一般小包裝乾燥劑使用的矽膠，只是把它磨碎再製，不像一般傳統乾燥劑是一小粒一小粒，但吸水的程度與傳統乾燥劑差不多，通常一張4公分X4公分的新型乾燥劑吸溼效果，大約等同於傳統1公克包裝的粒狀乾燥劑。

業者表示，新型乾燥劑由日本研發，主要針對傳統乾燥劑有可能造成兒童誤食，同時很多小包裝的商品空間有限，而傳統乾燥劑比較大包，塞起來不好看，目前國內也有業者引進技術生產。