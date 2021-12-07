快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站12月10日推出4樓主題餐廳共12份美食套餐，只要抽到即可以12元享用。圖／京站提供
京站12月10日推出4樓主題餐廳共12份美食套餐，只要抽到即可以12元享用。圖／京站提供

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶進入尾聲階段，尤其民眾更懂得此刻入手民生必需品箱購帶著走，超市買一送一更是掃貨指標。京站周年慶第二波，將在12月10日推出12元瘋搶美食抽抽樂。

天母SOGO周年慶即將在12月12日落幕，箱購系列尤其以家庭主婦必買的醬油、泡麵、烹調用油為熱銷品項，另外，超市買一送一也讓消費者狂掃貨，像是日清製油零膽固醇芥籽油銷售破1,000罐，西班牙橄欖油賣出600罐，另外，咖啡銷量也成長10%，像是AGF MAXIM咖啡賣出600罐。

京站時尚廣場周年慶12月9日至12月26日進入第二波階段全面5折起，同時適逢京站12周年生日慶，推出美食12元瘋搶抽抽樂，Q卡友可於12月10日早上10:30至京站承德路大門口領取號碼牌，11點開始抽獎，4樓主題餐廳包括饗食天堂、金色三麥、一鷺express、HeyAhh、晶湯匙等價值260元到768元的美食套餐共120份，只要抽到即可以12元享用。其中一名再獨得全部5種品牌套餐、價值超過2,200元。

漲價潮讓SOGO周年慶超市買一送一民生用品成為消費者掃貨目標。圖／SOGO提供
漲價潮讓SOGO周年慶超市買一送一民生用品成為消費者掃貨目標。圖／SOGO提供

周年慶 京站

延伸閱讀

嚇到拉肚子！通緝逃亡一年多生活拮据 毒犯栽在百貨周年慶

新竹都市傳說！巨城周年慶人潮破百萬揪120家品牌快閃

SOGO台北店周年慶落幕 從買氣觀察今年消費邏輯

下周氣溫急降！SOGO周年慶倒數6天保暖商機進擊

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。