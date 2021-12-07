天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶進入尾聲階段，尤其民眾更懂得此刻入手民生必需品箱購帶著走，超市買一送一更是掃貨指標。京站周年慶第二波，將在12月10日推出12元瘋搶美食抽抽樂。

天母SOGO周年慶即將在12月12日落幕，箱購系列尤其以家庭主婦必買的醬油、泡麵、烹調用油為熱銷品項，另外，超市買一送一也讓消費者狂掃貨，像是日清製油零膽固醇芥籽油銷售破1,000罐，西班牙橄欖油賣出600罐，另外，咖啡銷量也成長10%，像是AGF MAXIM咖啡賣出600罐。