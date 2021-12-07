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天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳
一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶進入尾聲階段，尤其民眾更懂得此刻入手民生必需品箱購帶著走，超市買一送一更是掃貨指標。京站周年慶第二波，將在12月10日推出12元瘋搶美食抽抽樂。
天母SOGO周年慶即將在12月12日落幕，箱購系列尤其以家庭主婦必買的醬油、泡麵、烹調用油為熱銷品項，另外，超市買一送一也讓消費者狂掃貨，像是日清製油零膽固醇芥籽油銷售破1,000罐，西班牙橄欖油賣出600罐，另外，咖啡銷量也成長10%，像是AGF MAXIM咖啡賣出600罐。
京站時尚廣場周年慶12月9日至12月26日進入第二波階段全面5折起，同時適逢京站12周年生日慶，推出美食12元瘋搶抽抽樂，Q卡友可於12月10日早上10:30至京站承德路大門口領取號碼牌，11點開始抽獎，4樓主題餐廳包括饗食天堂、金色三麥、一鷺express、HeyAhh、晶湯匙等價值260元到768元的美食套餐共120份，只要抽到即可以12元享用。其中一名再獨得全部5種品牌套餐、價值超過2,200元。
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