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香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Clic-Clac固體香水盒有黃金、碳纖維、鈦合金等不同材質可選擇。圖／Henry Jacques提供
Clic-Clac固體香水盒有黃金、碳纖維、鈦合金等不同材質可選擇。圖／Henry Jacques提供

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水品牌，也是明星、富豪與貴族們，都一定要入手的高級訂製香水，為每個人打造獨特的香氣，始終堅持立基於傳統工藝上，卻不斷創新。經過多年研發，Henry Jacques推出Clic-Clac固體香水，放置於有著專利技術打造，精緻且富有現代感的香水盒中，隨身佩帶，成為最具個人識別的配件。

起源於法國香水之都格拉斯的Henry Jacques，1975年由Henry Jacques Cremona創辦，源自他熱愛旅行，從神秘國度結合夢想，加上對於香水的熱愛，因而創立Henry Jacques。以復興香水工藝為起始，堅持提煉出最高品質的香精，在格拉斯擁有著超過一千餘種的香味。每件Henry Jacques都是夢幻逸品，甚至能量身訂製，讓不少人視擁有Henry Jacques訂製專屬香水為夢想。

但Henry Jacques至今更持續探索與發揮創造力，全新推出的Clic-Clac，看似將傳統古典美學的固體香水復興，但香膏中卻彌封了高貴馥郁且悠長的香氣，秉持大師般的工藝製作，而裝載固體香水的香水盒，有鈦合金、碳纖維與黃金等貴重材質打造，可以完美貯藏固體香水，更能替換Les Classiques系列全部50款固體香水。

為能將Les Classiques系列50款香水原始香氣，封存於固體香水中，Henry Jacques經歷多次嘗試才得以完成Clic-Clac，並借鑑瑞士製表業的專有技術，持續打磨至能讓開啟機制精確度始終如一，更是展現出無與倫比的工藝之美。

Henry Jacques首席執行長Anne-Lise Cremona對於Clic-Clac深具信心，表示「Clic-Clac超乎每一個人想像，且滿足了這個時代和當代人的需求，也彌補如今此類品項市場的空白」。

經過4年的努力，Clic-Clac固體香水盒獲得專利，讓每個人擁有一件幸運的隨身物品，不僅能散發香氣，更能隨時補香，給人沈穩淡定的優雅氣質，更是尊貴象徵，也如實反映出使用者的迷人特質：永不妥協且能持續創新。

Henry Jacques將固體香水封存，成為最能體現個人魅力的配件。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques將固體香水封存，成為最能體現個人魅力的配件。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques的Clic-Clac固體香水盒，可更換Les Classiques系列全部50款固體香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques的Clic-Clac固體香水盒，可更換Les Classiques系列全部50款固體香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques推出創新之作Clic-Clac固體香水盒。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques推出創新之作Clic-Clac固體香水盒。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques被譽為香水之王，以高級訂製香水成為許多人心中的夢幻品牌。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques被譽為香水之王，以高級訂製香水成為許多人心中的夢幻品牌。圖／Henry Jacques提供

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