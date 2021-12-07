新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月26日推出「人人有禮千元紅包大放送」，只要是新光三越會員扣10點點數，免消費就可直接獲得1,000元電子抵用金等三重購物金回饋，對此時有購物需求的民眾而言，等於直接拿到新光三越送的購物金補貼。

經歷過今年數個月的疫情零售暗黑期，百貨年末也祭出加碼努力衝刺業績。新光三越選在耶誕跨年季，推出三大禮包「第一大禮包：點數換千金」扣10點會員點數免消費直接獲得1,000元電子抵用金、扣1,000點可獲得10,000元電子抵用金，每個門檻皆可兌換3次。「第二大禮包：入會得千金」，成為新光三越貴賓卡會員並下載綁定新光三越App，免消費直接獲得1,000元電子抵用金。「第三大禮包、五倍券贈千金」持振興五倍券單筆消費1,000元即可兌換1,000元電子抵用金。

新光三越加碼放送的千元電子抵用金，12月8日至12月31日期間，於新光三越全台分店、新光三越App或熟客系統購物，皆可使用電子抵用金折抵消費，全館單筆滿5,000元可折抵500元；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000元折抵500元，會員獨享比照周年慶的購物回饋。

此外，針對會員點數即將到期，新光三越特別擴大會員專屬「燒點換」活動，會員只要扣指定點數就能將多款獨家嚴選夯品帶回家，像是扣2,000點會員點數即可兌換遊日必買伴手禮、首度登台的「東京芭娜娜東京香蕉8入禮盒」等人氣美食。