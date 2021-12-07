快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
除了內用外，宇宙生煎也提供外帶組合。記者陳睿中／攝影
除了內用外，宇宙生煎也提供外帶組合。記者陳睿中／攝影

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變化，同時也能讓茹素者輕鬆享用。首間概念店也自即日起正式進駐台北永康商圈，並由瘦子E.SO出任品牌代言人。

隨著環保、永續議題盛行，由植物製作而成的「素食肉」也成為近年的熱門食材。宇宙生煎即以「讓大環境進步，簡單從小吃的選擇做起」的理念創立，以植物肉作為內餡基礎，並選用鼎泰豐所使用的麵粉品牌製成外皮，搭配上各式特色食材，率先推出「宇宙生煎」、「泡菜生煎」、「油封洋蔥芝心包」等3種口味，並且透過高溫產生的梅鈉反應，為底部表皮帶來金黃焦脆的風味。

3種口味中，原味的「宇宙生煎」（純素）透過特製技術保留湯汁，帶來輕盈的口感，適合搭配上特製的「藤椒辣油」一同享用，增添清香溫和的麻口感；「泡菜生煎」（五辛素）則是將麵團加入泡菜汁，內餡則是加入豆豆里的韓式泡菜，帶來微辣微酸且輕脆的滋味。至於「油封洋蔥芝心包」（五辛／蛋奶素）加入了慢煮洋蔥與莫札瑞拉起司，為台式小吃創造出西餐情調。宇宙生煎4顆100元、6顆150元；綜合口味（單口味各2顆）6顆150元。

除了生煎包外，店內也提供原味、抹茶、芝麻、伯爵等4種口味的豆奶，單罐55～60元，並可享套餐加購優惠。永康店並透過大量木質、金屬、嵌燈元素增添未來情境感，並且導入自動點餐系統、極簡的未來風格包裝，藉此呼應品牌調性，也為永康商圈及茹素者帶來用餐新選擇。

【Space Bao宇宙生煎永康店】

地址：台北市大安區永康街10-3號

電話：02-2395-6818

高溫煎製的底部麵皮，有著金黃焦香的滋味。記者陳睿中／攝影
高溫煎製的底部麵皮，有著金黃焦香的滋味。記者陳睿中／攝影
宇宙生煎提供「宇宙生煎」、「泡菜生煎」、「油封洋蔥芝心包」等3種口味，6入綜合組150元。記者陳睿中／攝影
宇宙生煎提供「宇宙生煎」、「泡菜生煎」、「油封洋蔥芝心包」等3種口味，6入綜合組150元。記者陳睿中／攝影
剛起鍋的生煎包，正是最佳品嚐時機。記者陳睿中／攝影
剛起鍋的生煎包，正是最佳品嚐時機。記者陳睿中／攝影
店內提供原味、抹茶、芝麻、伯爵等4種口味的豆奶，單罐55～60元。記者陳睿中／攝影
店內提供原味、抹茶、芝麻、伯爵等4種口味的豆奶，單罐55～60元。記者陳睿中／攝影
原味的「宇宙生煎」，適合搭配上特製的「藤椒辣油」增添風味。記者陳睿中／攝影
原味的「宇宙生煎」，適合搭配上特製的「藤椒辣油」增添風味。記者陳睿中／攝影

小吃 品牌

延伸閱讀

台灣古典音樂進入元宇宙 隧道之歌NFT賣破百萬

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

台南永康新下水道完工 改善中華路水患

影／台南永康中華下水道完工 大雨必淹區有望解決

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。