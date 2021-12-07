植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變化，同時也能讓茹素者輕鬆享用。首間概念店也自即日起正式進駐台北永康商圈，並由瘦子E.SO出任品牌代言人。

隨著環保、永續議題盛行，由植物製作而成的「素食肉」也成為近年的熱門食材。宇宙生煎即以「讓大環境進步，簡單從小吃的選擇做起」的理念創立，以植物肉作為內餡基礎，並選用鼎泰豐所使用的麵粉品牌製成外皮，搭配上各式特色食材，率先推出「宇宙生煎」、「泡菜生煎」、「油封洋蔥芝心包」等3種口味，並且透過高溫產生的梅鈉反應，為底部表皮帶來金黃焦脆的風味。

3種口味中，原味的「宇宙生煎」（純素）透過特製技術保留湯汁，帶來輕盈的口感，適合搭配上特製的「藤椒辣油」一同享用，增添清香溫和的麻口感；「泡菜生煎」（五辛素）則是將麵團加入泡菜汁，內餡則是加入豆豆里的韓式泡菜，帶來微辣微酸且輕脆的滋味。至於「油封洋蔥芝心包」（五辛／蛋奶素）加入了慢煮洋蔥與莫札瑞拉起司，為台式小吃創造出西餐情調。宇宙生煎4顆100元、6顆150元；綜合口味（單口味各2顆）6顆150元。

除了生煎包外，店內也提供原味、抹茶、芝麻、伯爵等4種口味的豆奶，單罐55～60元，並可享套餐加購優惠。永康店並透過大量木質、金屬、嵌燈元素增添未來情境感，並且導入自動點餐系統、極簡的未來風格包裝，藉此呼應品牌調性，也為永康商圈及茹素者帶來用餐新選擇。

【Space Bao宇宙生煎永康店】 地址：台北市大安區永康街10-3號 電話：02-2395-6818