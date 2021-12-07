為節慶派對準備的質感甜點／柴薪蛋糕
● 柴薪蛋糕﹝Bûche de Noël﹞介紹：聖誕節慶時會享用的蛋糕，主要風味為苦甜巧克力搭配香橙干邑酒，外表用鮮奶油裝飾成樹幹的外觀，再放上聖誕相關飾品。
● 主廚的實作筆記
柴薪是樹幹的意思，所以我們要做出樹幹的紋路。
台灣每年都有舉辦聖誕柴薪蛋糕的競賽，當然我也指導過競賽的蛋糕設計製作，並獲得獎項，將這款美味的柴薪蛋糕重現出來分享給大家。
這款蛋糕他主要的味道就是巧克力跟橙酒，也是冬天聖誕節天氣寒冷時吃的，所以他的酒味會比較重一點。
● 材料
【蛋糕體材料】
蛋黃 340g
蜂蜜 40g
細砂糖(A) 80g
榛果醬 60g
鮮奶 100g
無鹽奶油 20g
黑巧克力75% 40g
低筋麵粉 80g
玉米粉 28g
可可粉 40g
蛋白 380g
細砂糖(B) 160g
檸檬汁 10g
【橙酒香緹材料】〈250g／1捲〉
動物性鮮奶油(A) 300g
動物性鮮奶油(B) 200g
黑巧克力66% 180g
君度橙酒 30g
【咖啡酒糖液材料】
細砂糖 125g
礦泉水 125g
濃縮咖啡 50g
君度橙酒 50g
【裝飾材料】
鮮奶油巧克力香堤
雪花巧克力片
新鮮覆盆子
圈捲狀巧克力
山蘿蔔葉
焦糖爆米花
【使用模具】
烤盤長60cm*40cm
● 作法
1. 打發蛋黃
攪拌盆裡的油脂還有水分要先擦拭乾淨後，再放入蛋黃、蜂蜜、細砂糖(A)，以快速打發至泛白後轉至中速打至全發。
打發前先進行「溫蛋」。也就是把冰箱取出的蛋黃、蛋白，以隔水加熱的方式到40度，再進行打發。
2. 加入油脂
蛋黃打發完後，把無鹽奶油、鮮奶、榛果醬、蜂蜜加熱到沸騰後沖入黑巧克力中拌勻，直到巧克力溶解，然後加入打發的蛋黃糊中。
3. 蛋白打到濕性發泡 另取一個攪拌盆，攪拌盆裡的油脂還有水分要先擦拭乾淨後放入蛋白、檸檬汁，打發至發泡後，加入1／3的細砂糖(B)，以快速打發至有紋路後再分兩次把細砂糖加入並打發至濕性泡。
也就是拉起時呈現鳥嘴狀。蛋白中加入砂糖打發後的氣泡會更為細密且安定性高，不過加入砂糖時最好要分成2-3次，邊加入邊打發，避免一次將砂糖倒入會導致蛋白濃度過高造成打發失敗。
4. 混合麵糊與蛋白
把已經打發的蛋白跟前面的蛋黃巧克力麵糊一起做混合。
5. 麵糊倒入烤盤中
將麵糊倒入已經鋪好烘焙紙的烤盤中，將表面抹平後把空氣敲掉。將烤箱預熱後，以上火200℃，下火150℃烘烤10分鐘，將烤盤掉頭後改成上下火150℃烘烤3分鐘。
6. 製作咖啡酒糖液
烘烤的時間可以製作咖啡酒糖液。準備好製作咖啡酒糖液的材料，包括細砂糖、水、濃縮咖啡、君度橙酒煮一起拌勻煮熱，等冷卻就可以使用，做好後會用毛刷沾刷在蛋糕表面。
7. 製作澄酒香堤
把材料中的動物性鮮奶油(A)打發，加入融化黑巧克力、君度橙酒、動物性鮮奶油(B)一起拌勻後即完成。
8. 沾上咖啡酒糖液
檯面上鋪上白報紙將烤好的蛋糕體倒扣，去除烘焙紙，把咖啡酒糖液沾刷在蛋糕上面，只要有沾附到的程度就可以。
因為這個蛋糕是要做成捲，如果吸收了太多酒糖液，蛋糕體就會太軟爛，進行捲的時候會崩掉或裂掉。
9. 抹餡
將澄酒香堤均勻的抹在蛋糕體上，抹平後進行捲製，把擀麵棍慢慢往前移動，讓蛋糕捲收口朝下靜置等待蛋糕定型。
10. 進行裝飾
蛋糕捲表面用鋸齒狀的擠花嘴平均的擠上鮮奶油巧克力香堤，讓它出現條紋狀，在蛋糕卷的前後貼上雪花巧克力片，然後在上面放上新鮮覆盆子、圈捲狀巧克力✽、山蘿蔔葉、焦糖爆米花碎塊，一起做點綴即完成。
● 圈捲狀的巧克力
製作圈捲狀的巧克力是以調溫巧克力來進行，作法是將切成細長形的慕斯圍邊膠片放在大理石板上，以平放的方向固定好，並在膠片最上方倒上適量的調溫過的巧克力，以刮板朝由左往右薄薄推展開來。
再用齒梳劃出線條，以刮板刮除外側多餘的巧克力，迅速的從大理石板把慕斯圍邊膠片取下、圍繞扭轉放在擀麵棍上，兩端加以固定，等凝固後即可將膠片拆除。
【以上摘文選自《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者：彭浩、開平青年發展基金會、圖文：台灣廣廈出版社 提供 】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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