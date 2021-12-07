為節慶派對準備的質感甜點／柴薪蛋糕

● 柴薪蛋糕﹝Bûche de Noël﹞介紹：聖誕節慶時會享用的蛋糕，主要風味為苦甜巧克力搭配香橙干邑酒，外表用鮮奶油裝飾成樹幹的外觀，再放上聖誕相關飾品。

● 主廚的實作筆記

柴薪是樹幹的意思，所以我們要做出樹幹的紋路。

台灣每年都有舉辦聖誕柴薪蛋糕的競賽，當然我也指導過競賽的蛋糕設計製作，並獲得獎項，將這款美味的柴薪蛋糕重現出來分享給大家。

這款蛋糕他主要的味道就是巧克力跟橙酒，也是冬天聖誕節天氣寒冷時吃的，所以他的酒味會比較重一點。

● 材料

柴薪蛋糕的層次說明。圖／台灣廣廈 提供

【蛋糕體材料】

蛋黃 340g

蜂蜜 40g

細砂糖(A) 80g

榛果醬 60g

鮮奶 100g

無鹽奶油 20g

黑巧克力75% 40g

低筋麵粉 80g

玉米粉 28g

可可粉 40g

蛋白 380g

細砂糖(B) 160g

檸檬汁 10g

【橙酒香緹材料】〈250g／1捲〉

動物性鮮奶油(A) 300g

動物性鮮奶油(B) 200g

黑巧克力66% 180g

君度橙酒 30g

【咖啡酒糖液材料】

細砂糖 125g

礦泉水 125g

濃縮咖啡 50g

君度橙酒 50g

【裝飾材料】

鮮奶油巧克力香堤

雪花巧克力片

新鮮覆盆子

圈捲狀巧克力

山蘿蔔葉

焦糖爆米花

【使用模具】

烤盤長60cm*40cm

蛋糕體上抹餡。圖／台灣廣廈 提供 裝飾蛋糕。圖／台灣廣廈 提供

● 作法

1. 打發蛋黃

攪拌盆裡的油脂還有水分要先擦拭乾淨後，再放入蛋黃、蜂蜜、細砂糖(A)，以快速打發至泛白後轉至中速打至全發。

打發前先進行「溫蛋」。也就是把冰箱取出的蛋黃、蛋白，以隔水加熱的方式到40度，再進行打發。

2. 加入油脂

蛋黃打發完後，把無鹽奶油、鮮奶、榛果醬、蜂蜜加熱到沸騰後沖入黑巧克力中拌勻，直到巧克力溶解，然後加入打發的蛋黃糊中。

3. 蛋白打到濕性發泡 另取一個攪拌盆，攪拌盆裡的油脂還有水分要先擦拭乾淨後放入蛋白、檸檬汁，打發至發泡後，加入1／3的細砂糖(B)，以快速打發至有紋路後再分兩次把細砂糖加入並打發至濕性泡。

也就是拉起時呈現鳥嘴狀。蛋白中加入砂糖打發後的氣泡會更為細密且安定性高，不過加入砂糖時最好要分成2-3次，邊加入邊打發，避免一次將砂糖倒入會導致蛋白濃度過高造成打發失敗。

4. 混合麵糊與蛋白

把已經打發的蛋白跟前面的蛋黃巧克力麵糊一起做混合。

5. 麵糊倒入烤盤中

將麵糊倒入已經鋪好烘焙紙的烤盤中，將表面抹平後把空氣敲掉。將烤箱預熱後，以上火200℃，下火150℃烘烤10分鐘，將烤盤掉頭後改成上下火150℃烘烤3分鐘。

6. 製作咖啡酒糖液

烘烤的時間可以製作咖啡酒糖液。準備好製作咖啡酒糖液的材料，包括細砂糖、水、濃縮咖啡、君度橙酒煮一起拌勻煮熱，等冷卻就可以使用，做好後會用毛刷沾刷在蛋糕表面。

7. 製作澄酒香堤

把材料中的動物性鮮奶油(A)打發，加入融化黑巧克力、君度橙酒、動物性鮮奶油(B)一起拌勻後即完成。

8. 沾上咖啡酒糖液

檯面上鋪上白報紙將烤好的蛋糕體倒扣，去除烘焙紙，把咖啡酒糖液沾刷在蛋糕上面，只要有沾附到的程度就可以。

因為這個蛋糕是要做成捲，如果吸收了太多酒糖液，蛋糕體就會太軟爛，進行捲的時候會崩掉或裂掉。

9. 抹餡

將澄酒香堤均勻的抹在蛋糕體上，抹平後進行捲製，把擀麵棍慢慢往前移動，讓蛋糕捲收口朝下靜置等待蛋糕定型。

10. 進行裝飾

蛋糕捲表面用鋸齒狀的擠花嘴平均的擠上鮮奶油巧克力香堤，讓它出現條紋狀，在蛋糕卷的前後貼上雪花巧克力片，然後在上面放上新鮮覆盆子、圈捲狀巧克力✽、山蘿蔔葉、焦糖爆米花碎塊，一起做點綴即完成。

● 圈捲狀的巧克力

製作圈捲狀的巧克力是以調溫巧克力來進行，作法是將切成細長形的慕斯圍邊膠片放在大理石板上，以平放的方向固定好，並在膠片最上方倒上適量的調溫過的巧克力，以刮板朝由左往右薄薄推展開來。

再用齒梳劃出線條，以刮板刮除外側多餘的巧克力，迅速的從大理石板把慕斯圍邊膠片取下、圍繞扭轉放在擀麵棍上，兩端加以固定，等凝固後即可將膠片拆除。

【以上摘文選自《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者：彭浩、開平青年發展基金會、圖文：台灣廣廈出版社 提供 】

書名／《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者／彭浩、開平青年發展基金會、圖／台灣廣廈 提供

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