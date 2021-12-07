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為節慶派對準備的質感甜點／歌劇院蛋糕

台灣廣廈 / 提供
歌劇院蛋糕。圖／台灣廣廈 提供
歌劇院蛋糕。圖／台灣廣廈 提供

●　歌劇院蛋糕﹝Gâteau Opéra﹞介紹：歌劇院蛋糕屬於法國的高級甜點，主要口味為咖啡奶油霜及巧克力甘納許（Ganache），兩者的風味要平衡搭配。

●　主廚的實作筆記

這款的蛋糕體是杏仁海綿蛋糕（Biscuit Joconde），蛋糕傳統層次為7層，2層為刷上咖啡糖漿的蛋糕體、另外2層為咖啡奶油霜，及3層的巧克力甘納許（Ganache）。

歌劇院蛋糕的層次說明。圖／台灣廣廈 提供
歌劇院蛋糕的層次說明。圖／台灣廣廈 提供
層層疊疊組合的過程。圖／台灣廣廈 提供
層層疊疊組合的過程。圖／台灣廣廈 提供

●　材料

【蛋糕體材料】

全蛋 240g

細砂糖(A) 24g

糖粉 96g

杏仁粉 180g

泡打粉 3g

低筋麵粉 48g

蛋白 144g

細砂糖(B) 60g

無鹽奶油 48g

【咖啡奶油霜材料】〈130／層〉

細砂糖 55g

麥芽糖 15g

水 14g

全蛋 35g

無鹽奶油 175g

咖啡醬 17.5g

【咖啡醬材料】

波美糖漿（30度） 24g

水 16g

咖啡粉 27g

【巧克力甘納許材料】〈120／層〉

黑巧克力72% 102g

可可脂 23g

動物性鮮奶油 98g

麥芽糖 13g

葡萄糖漿 13g

【咖啡糖酒液材料】

水 82g

波美糖漿（30度） 82g

卡魯哇咖啡酒 16g

咖啡醬 20g

【巧克力淋面材料】

水 60g

可可粉 48g

細砂糖 120g

鮮奶 120g

杏桃果膠 120g

動物性鮮奶油 120g

吉利丁片 18.5g

【30度波美糖漿材料】

礦泉水 100g

細砂糖 135g

【使用模具】

30cm*15cm*5cm 慕斯框一模

●　作法

1. 蛋糕體製作

全蛋打至濕性發泡 攪拌盆裡的油脂還有水分要先擦拭乾淨後，再放入全蛋、細砂糖打至濕性發泡，再篩入糖粉、杏仁粉、泡打粉、低筋麵粉。蛋白、細砂糖(B)打至濕性發泡後備用。

從冰箱取出的全蛋，以隔水加熱的方式到40℃，取出後備用。

2. 加入融化後的無鹽奶油

將麵糊與蛋白混合均勻後，再加入融化好的無鹽奶油，一起攪拌均勻。

3. 倒入烤盤 將全部拌好的麵糊倒入鋪好烘焙紙的烤盤中抹平，並把空氣敲掉。進行烘烤。烤箱預熱以上火200℃，下火180℃烘烤10分鐘，將烤盤掉頭後改成上下火180℃ 烘烤3分鐘， 取出，待涼後切成長9公分、寬3公分共12片。

4. 製作巧克力甘納許

將動物性鮮奶油、麥芽糖、葡萄糖漿先加熱煮滾，加熱完後，把黑巧克力跟可可脂放到加熱完的鮮奶油裡面溶解拌勻就可以使用了。

5. 製作其他材料

巧克力鏡面是把水、細砂糖、鮮奶、杏桃果膠、動物性鮮奶油一起煮滾，加入可可粉拌勻，再加入泡軟的吉利丁後拌勻過篩。咖啡糖酒水是把水跟30度波美糖漿、卡嚕哇咖啡酒、濃縮咖啡醬一起煮熱後冷卻。30度波美糖漿是把礦泉水跟細砂糖加熱後即完成。

6. 製作咖啡奶油霜

波美糖漿水、咖啡粉一起煮滾拌勻做成咖啡醬。把細砂糖、麥芽糖、水煮到117℃後沖到全蛋內打發。無鹽奶油、咖啡醬拌勻打發完，加入全蛋麵糊一起拌勻。

7. 組合

模具底部鋪上一層蛋糕體，刷上咖啡糖酒水，把蛋糕體充分沾濕。這裡可以看到左邊蛋糕體已經沾過咖啡糖酒水，所以顏色比較深。右邊這個蛋糕體是沒有沾過的。接著抹上巧克力甘納許，並等它稍微凝固後再擠上咖啡奶油霜。

以此類推，程序上一層蛋糕體、刷上咖啡糖酒水、擠上巧克力甘納許然後再擠上咖啡奶油霜之後重複動作2次，完成後拿去冰。

8. 裝飾

稍微冰硬後，再淋上一層巧克力的淋面，沾上金箔，最後在蛋糕表面寫上Opéra即完成。

【以上摘文選自《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者：彭浩、開平青年發展基金會、圖文：台灣廣廈出版社 提供 】

書名／《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者／彭浩、開平青年發展基金會、圖／台灣廣廈 提供
書名／《質感甜點層層解構【立體剖面全圖解】》、作者／彭浩、開平青年發展基金會、圖／台灣廣廈 提供

咖啡 巧克力

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