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香奈兒年度壓軸大秀 即將於工坊總部「Le 19M」登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供

每年年底時尚圈的重頭戲之一，就是香奈兒Métiers d’art工坊系列的發佈。今年對香奈兒來說又格外特別，因為這次的秀即將於巴黎時間12月7日下午5點（台灣時間12月8日凌晨12點）在香奈兒Métiers d’art工坊全新總部「Le 19M」登場，這也是這個今年才正式啟用的地標迎來的首次大型活動，為此香奈兒特別邀請REMEMBERS工作室製作了一系列由插畫構成的前導動畫短片，作為2021/22 Métiers d'art工坊系列的預告。

短片的靈感源自香奈兒旗下8家Métiers d’art工坊，包括Lesage刺繡工坊、Lemarié羽飾花朵工坊、Massaro鞋履工坊、Maison Michel帽子工坊、Goossens珠寶金銀配飾工坊、 Desrues服飾珠寶暨鈕扣工坊、Montex刺繡工坊與Lognon褶飾工坊，並讓Fran Summers、Pan Haowen、Mariam de Vinzelle、Rianne Van Rompaey、Loli Bahia、Mica Argañaraz、Lola Nicon與Akon Changkou 8位品牌好友暨模特兒以插畫肖像方式出現在影片中。他們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。而「Le 19M」也以栩栩如生的圖形化為此系列短片與插畫的背景，展現它「讓夢想成真的境地」的意涵。

2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀影片將於巴黎時間12月7日下午5點（台灣時間12月8日凌晨12點）在CHANEL.COM與官方社群平台發佈。

2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀影片將於巴黎時間12月7日下午5點（台灣時間12月8日凌晨12點）在CHANEL.COM與官方社群平台發佈。圖／香奈兒提供
2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀影片將於巴黎時間12月7日下午5點（台灣時間12月8日凌晨12點）在CHANEL.COM與官方社群平台發佈。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供
模特兒們縮小的身軀穿梭在工坊工匠的細膩工藝成品中，經典的雙色鞋、符碼釦飾等元素也都能在影片中看見，藉此向香奈兒與Métiers d’art之間的創意對話致敬，並呼應了品牌所頌揚偉大工匠的精湛技藝。圖／香奈兒提供

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