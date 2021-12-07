快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
瓦城旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格。圖／瓦城提供
瓦城旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格。圖／瓦城提供

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3%，這也是集團近10年以來首度調整價格。另外「胖老爹美式炸雞」也將於12月16日調漲價格。

以「瓦城」為例，泰式春捲原價180，新價格為185元、綠咖哩椰汁雞由280元漲為295元，其他如辣炒空心菜、辣炒高麗菜、泰式沙嗲雞等菜色則維持原價。「大心」的清燉越南牛肉河粉、酸辣海陸麵均由250元漲至260元，泰式蝦醬薯條、蝦醬雞翅維持原價。另外「1010湘」的東安仔雞從280元調為295元、毛家紅燒肉則從330元調整為345元，雲耳嫩雞阿干鍋及每日小菜包含桂花蜜芋頭、醋拌黃瓜等皆無漲價。瓦城也表示，此次所有調漲皆為因應成本考量，並以保障消費者最大權益為努力目標。

除了調整價格，瓦城、非常泰自即日起推出全新限定甜品「泰式舒芙蕾」，凡於12月15日至1月7日期間的平日內用消費，每桌不限金額即可獲贈1份。另外同時段，時時香、1010湘也分別贈送楊枝甘露、黑芝麻椰汁西米露；大心是點用主食，即贈送黑火山霜淇淋。另外在12月15日至1月7日期間，也有「啤酒買1送1」的平日優惠，

連鎖炸物「胖老爹美式炸雞」同樣於7日發布公告，表示因國際原物料飆漲，因此將於12月16日起調整全台門市價格。另外在12月16日至12月30日期間，也會推出多項優惠活動。

胖老爹美式炸雞，將於12月16日起調整價格。圖／擷取自台灣胖老爹美式炸雞粉絲頁
胖老爹美式炸雞，將於12月16日起調整價格。圖／擷取自台灣胖老爹美式炸雞粉絲頁

漲價 胖老爹

延伸閱讀

男居家檢疫6度外出吃炸雞 大膽發IG還詐領1萬4防疫補助

肯德基明起調漲部分餐點價格 炸雞類調漲5-10元

bb.q CHICKEN炸雞新口味！「楓糖奶香蒜味炸雞」限量1萬份，買耶誕餐再打折

供應鏈混亂延燒 日本超商炸雞大缺貨

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。