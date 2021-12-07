撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3%，這也是集團近10年以來首度調整價格。另外「胖老爹美式炸雞」也將於12月16日調漲價格。

以「瓦城」為例，泰式春捲原價180，新價格為185元、綠咖哩椰汁雞由280元漲為295元，其他如辣炒空心菜、辣炒高麗菜、泰式沙嗲雞等菜色則維持原價。「大心」的清燉越南牛肉河粉、酸辣海陸麵均由250元漲至260元，泰式蝦醬薯條、蝦醬雞翅維持原價。另外「1010湘」的東安仔雞從280元調為295元、毛家紅燒肉則從330元調整為345元，雲耳嫩雞阿干鍋及每日小菜包含桂花蜜芋頭、醋拌黃瓜等皆無漲價。瓦城也表示，此次所有調漲皆為因應成本考量，並以保障消費者最大權益為努力目標。

除了調整價格，瓦城、非常泰自即日起推出全新限定甜品「泰式舒芙蕾」，凡於12月15日至1月7日期間的平日內用消費，每桌不限金額即可獲贈1份。另外同時段，時時香、1010湘也分別贈送楊枝甘露、黑芝麻椰汁西米露；大心是點用主食，即贈送黑火山霜淇淋。另外在12月15日至1月7日期間，也有「啤酒買1送1」的平日優惠，