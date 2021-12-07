超帶種！UNIQLO和「全民公敵」合作推出聯名款 網笑：不怕慘賠嗎？

擅長與不同品牌、藝術家或設計師聯名的UNIQLO又有新創舉，找來了歌手兼演員的星野源合作，共同推出全新UT系列。擁有多個面向的星野源因為日劇《月薪嬌妻（逃避雖可恥但有用）》和被稱為「國民老婆」新垣結衣擦出火花，並在今年5月步入禮堂，完成終身大事，因此被許多結衣粉視為「公敵」，因此當聯名系列曝光後，就有網友笑說「UNIQLO不怕慘賠嗎？」

日本早在11月下旬就推出了UNIQLO與星野源合作的UT系列，反應不俗，因此讓品牌也決定引進台灣銷售。星野源在日本是眾所週知的才子，不僅是歌手、演員還是作家，但最被人熟悉的身份還是「娶走新垣結衣的那個男人」。此次與UNIQLO聯名，便大量的運用了星野源親手拍攝的照片、手繪插圖、以及受歡迎的神祕人物「偽明」（Akira Nise）為設計元素，讓人窺見他不為人知的一面。全系列提供了T恤、休閒連帽上衣、收納包組、帆布托特包等單品。

星野源和UNIQLO合作，推出聯名系列UT。圖／UNIQLO提供

不喜歡星野源的聯名款，UNIQLO在這冬天依舊有JW ANDERSON合作系列準時上市，以「探索英倫鄉村」為主題，融合都市衣櫥的簡約與鄉村悠閒舒適的風格。還與設計師喜愛的經典童書《比得兔》，首度跨界推出印花T恤和厚棉T恤。另外，備受女孩們青睞的黑河內真衣子（Mame Kuroguochi）系列，也推出了秋冬款，全新一季以暖灰色調為主，搭配設計師曲線美學與UNIQLO高科技機能面料，打造無論單穿或內搭都舒適，還能從內衣到服裝的無縫銜接系列。

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝毛絨刷毛布勞森外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi系列女裝3D織法羅紋中高領針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列托特包790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供