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超帶種！UNIQLO和「全民公敵」合作推出聯名款 網笑：不怕慘賠嗎？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星野源和UNIQLO合作，推出聯名系列T恤、休閒連帽上衣、收納包組、帆布托特包。圖／UNIQLO提供
星野源和UNIQLO合作，推出聯名系列T恤、休閒連帽上衣、收納包組、帆布托特包。圖／UNIQLO提供

擅長與不同品牌、藝術家或設計師聯名的UNIQLO又有新創舉，找來了歌手兼演員的星野源合作，共同推出全新UT系列。擁有多個面向的星野源因為日劇《月薪嬌妻（逃避雖可恥但有用）》和被稱為「國民老婆」新垣結衣擦出火花，並在今年5月步入禮堂，完成終身大事，因此被許多結衣粉視為「公敵」，因此當聯名系列曝光後，就有網友笑說「UNIQLO不怕慘賠嗎？」

日本早在11月下旬就推出了UNIQLO與星野源合作的UT系列，反應不俗，因此讓品牌也決定引進台灣銷售。星野源在日本是眾所週知的才子，不僅是歌手、演員還是作家，但最被人熟悉的身份還是「娶走新垣結衣的那個男人」。此次與UNIQLO聯名，便大量的運用了星野源親手拍攝的照片、手繪插圖、以及受歡迎的神祕人物「偽明」（Akira Nise）為設計元素，讓人窺見他不為人知的一面。全系列提供了T恤、休閒連帽上衣、收納包組、帆布托特包等單品。

星野源和UNIQLO合作，推出聯名系列UT。圖／UNIQLO提供
星野源和UNIQLO合作，推出聯名系列UT。圖／UNIQLO提供

不喜歡星野源的聯名款，UNIQLO在這冬天依舊有JW ANDERSON合作系列準時上市，以「探索英倫鄉村」為主題，融合都市衣櫥的簡約與鄉村悠閒舒適的風格。還與設計師喜愛的經典童書《比得兔》，首度跨界推出印花T恤和厚棉T恤。另外，備受女孩們青睞的黑河內真衣子（Mame Kuroguochi）系列，也推出了秋冬款，全新一季以暖灰色調為主，搭配設計師曲線美學與UNIQLO高科技機能面料，打造無論單穿或內搭都舒適，還能從內衣到服裝的無縫銜接系列。

UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝毛絨刷毛布勞森外套1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列男裝毛絨刷毛布勞森外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi系列女裝3D織法羅紋中高領針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi系列女裝3D織法羅紋中高領針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO星野源UT系列連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列托特包790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO星野源UT系列托特包790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO星野源UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO星野源UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝PADDED布勞森外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON系列女裝PADDED布勞森外套2,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 日本 新垣結衣 月薪嬌妻

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