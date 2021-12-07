快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典名曲重現！「南村有歌」明年一月復古開唱

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「南村有歌」系列音樂會邀請多位實力派歌手詮釋。圖/聯合數位文創、金色晨曦提供
「南村有歌」系列音樂會邀請多位實力派歌手詮釋。圖/聯合數位文創、金色晨曦提供

復古歌廳開唱！由聯合數位文創及金色晨曦主辦的信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」將於明年登場，集結多位實力派唱將合體開唱，並推出三大系列經典名曲歌單，歌迷們千萬別錯過！

本次活動邀請多位實力派歌手詮釋，包含卓義峯、林姿吟、舞思愛、孔孝誠、吳子龍、陳章健、施映安、王奕凡等人參與演出，自明年1月11日起每周二，在信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」開唱，結合音樂劇場並使用「歌說故事」的創作宗旨，化成浸潤身心與思想的全方位娛樂享受。

推出的三大系列經典名曲歌單包含以致敬台灣80年青春名曲為題，歌單囊括羅大佑、張雨生、瓊瑤、及致敬經典電影「七匹狼」、「搭錯車」、「異域」等，作為系列一「復刻青春─我的80年代」，重返80年代台灣最不羈奔放的青春歲月；以及回顧70年代亞洲電影市場，決不可錯過邵氏夢工廠的系列二「光影邵氏．台北之夜」；最後系列三是「舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代」重返台灣歌廳年代，如早期改編自上海名曲「雨夜花」、日本「舊情綿綿」乃至市井文化的「向前走」等膾炙人口的歌曲。

「南村有歌」系列音樂會於明年1月11日在「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」演出，購票請上udn售票網或節目官網查詢。

劇場 電影

延伸閱讀

《南村有歌》系列經典名曲再現 復古歌廳秀1月11起每週二開幕

南港西軸線加速熟成 磁吸信義內科外溢

臺藝大年度鉅獻《時光冉冉》絮叨叨 高雄衛武營首演

跨年多了新選擇！「磚木取夥」揪粉絲走進劇場穿越時空

相關新聞

撐不住！瓦城5品牌「調漲3%」 胖老爹炸雞全台漲價

受到原物料價格調漲，瓦城集團宣佈，旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5個品牌，將於12月15日起調整價格，整...

獨／開業8年 永康街「鄰居家」人氣早午餐悄熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多餐飲名店都受到波及。位於台北永康商圈內的早午餐「鄰居家NEXT DOOR」，近期也被發現已...

天母SOGO超市買一送一狂被掃貨 京站抽12元吃主題餐廳

一連串的漲價潮讓民眾荷包壓力山大，百貨年度最優惠的周年慶，其商品折扣力道此時在消費者眼裡更是「有感」，天母SOGO周年慶...

香水之王Henry Jacques的創新之作：Clic-Clac固體香水

被譽為香水之王的法國高級訂製香水品牌Henry Jacques亨利·雅克，一直在許多追尋自我風格的人眼中，是殿堂級的香水...

新光三越年末發紅包！會員扣10點免消費送1千元抵用金

漲價潮襲來，讓許多民眾感到荷包壓力山大，新光三越在年末節慶支出旺季的此刻，首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月2...

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

由未來時研所創立的「宇宙生煎（Space Bao）」，標榜是以植物肉搭配台灣時令食材，為傳統國民小吃「生煎包」帶來全新變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。