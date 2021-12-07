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經典名曲重現！「南村有歌」明年一月復古開唱
復古歌廳開唱！由聯合數位文創及金色晨曦主辦的信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」將於明年登場，集結多位實力派唱將合體開唱，並推出三大系列經典名曲歌單，歌迷們千萬別錯過！
本次活動邀請多位實力派歌手詮釋，包含卓義峯、林姿吟、舞思愛、孔孝誠、吳子龍、陳章健、施映安、王奕凡等人參與演出，自明年1月11日起每周二，在信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」開唱，結合音樂劇場並使用「歌說故事」的創作宗旨，化成浸潤身心與思想的全方位娛樂享受。
推出的三大系列經典名曲歌單包含以致敬台灣80年青春名曲為題，歌單囊括羅大佑、張雨生、瓊瑤、及致敬經典電影「七匹狼」、「搭錯車」、「異域」等，作為系列一「復刻青春─我的80年代」，重返80年代台灣最不羈奔放的青春歲月；以及回顧70年代亞洲電影市場，決不可錯過邵氏夢工廠的系列二「光影邵氏．台北之夜」；最後系列三是「舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代」重返台灣歌廳年代，如早期改編自上海名曲「雨夜花」、日本「舊情綿綿」乃至市井文化的「向前走」等膾炙人口的歌曲。
「南村有歌」系列音樂會於明年1月11日在「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」演出，購票請上udn售票網或節目官網查詢。
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